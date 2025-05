Qualcomm w opałach. Pozew o patent zagraża Snapdragonom

Patent na mikrokontroler od Panasonica

Pozew przeciwko Qualcommowi wniosła firma Collabo Innovations Inc., zarzucając naruszenie patentu, który nabyła od Panasonica. Patent ten dotyczy kluczowego mikrokontrolera odpowiedzialnego za procesy zamykania systemu w urządzeniach. Qualcomm dążył do oddalenia sprawy, jednak sędzia Alan Albright uznał ten wniosek za przedwczesny. Argumentował, że wciąż istnieją niejasności dotyczące interpretacji pewnych terminów technicznych, takich jak "mikrokontroler", i zapowiedział, że wniosek Qualcomma zostanie rozpatrzony w późniejszym terminie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Potencjalne konsekwencje dla Qualcomma są dwojakie. W łagodniejszym scenariuszu, firma może zostać zmuszona do zapłaty znaczącej sumy pieniędzy lub regularnych tantiem na rzecz Collabo Innovations Inc. Jednak bardziej dotkliwy wyrok mógłby nakazać Qualcommowi całkowite zaprzestanie używania spornego mikrokontrolera w swoich Snapdragonach. To oznaczałoby konieczność przeprojektowania kluczowych komponentów i mogłoby wpłynąć na dostępność oraz wydajność przyszłych układów SoC.

To nie jedyne zmartwienie giganta z San Diego

Pozew patentowy to nie jedyne wyzwanie, z jakim mierzy się obecnie Qualcomm. Firma odczuwa rosnącą presję ze strony swoich największych klientów. Zarówno Samsung, jak i Apple, intensywnie inwestują we własne produkty, dążąc do uniezależnienia się od dostaw Qualcomma.

Dodatkowo, plotki o planowanych podwyżkach cen nadchodzącego procesora Snapdragon 8 Elite Gen 2 mogą jeszcze bardziej zniechęcić dużych graczy, takich jak Samsung. Koreański producent od lat rozwija swoje Exynosy, aby zredukować koszty i zależność od Snapdragonów, które rocznie kosztują go setki milionów dolarów.

Krajobraz rynku smartfonów może się zmienić