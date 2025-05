iPhone 17 zaskoczy ekranem? Apple ma nowe plany

Większy ekran dla podstawowego iPhone'a 17

Najważniejszą zmianą ma być zwiększenie przekątnej ekranu w bazowym modelu iPhone 17 z obecnych 6,1 cala (które ostatni raz zobaczymy w tegorocznym iPhonie 16) do 6,3 cala. Co ciekawe, oznaczałoby to, że zarówno podstawowy iPhone 17, jak i iPhone 17 Pro, będą miały wyświetlacze tej samej wielkości. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w przypadku iPhone'a 15 i iPhone'a 15 Pro.

Mimo identycznej przekątnej, model Pro nadal będzie wyróżniał się jakością panelu. Oczekuje się, że iPhone 17 Pro zaoferuje zaawansowane technologie, takie jak ProMotion (adaptacyjne odświeżanie do 120 Hz) oraz wyższą jasność szczytową, co pozostanie kluczowym elementem odróżniającym go od tańszego brata.

Przebudowa całej linii – nowy model "Air"?

Zmiany nie ominą również pozostałych modeli z serii. Zgodnie z dotychczasowymi przeciekami, Apple planuje zastąpić model Plus nowym wariantem, nazwanym roboczo iPhone 17 Air (lub Slim). Ma on otrzymać ekran o przekątnej 6,6 cala, co oznacza, że będzie nieco mniejszy od obecnego iPhone'a 16 Plus (6,7 cala).

Na szczycie oferty pozostanie iPhone 17 Pro Max, który utrzyma przekątną 6,9 cala, nadal będąc największym smartfonem w portfolio Apple'a.

Co te zmiany oznaczają dla użytkowników?

Jeśli plotki się potwierdzą, użytkownicy podstawowych modeli iPhone'ów mogą liczyć na nieco większą przestrzeń roboczą bez konieczności sięgania po droższe modele Pro. Wprowadzenie modelu "Air" zamiast "Plus" może sugerować próbę odświeżenia oferty i zaoferowania dużego ekranu w smuklejszej lub inaczej pozycjonowanej obudowie, a także ma konkurować ze smukłym Samsungiem Galaxy S25 Edge. Informacje te, choć na razie nieoficjalne, pochodzą od Rossa Younga, założyciela DSCC i obecnego wiceprezesa Counterpoint Research, którego prognozy dotyczące wyświetlaczy często okazywały się trafne.