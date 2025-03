Chiny proponują nowe prawo. Pozwoli oszukiwać USA

Zgodnie z informacjami podanymi przez agencję Bloomberg, jeden z delegatów w Narodowym Kongresie Ludowym przedstawił propozycję nowych regulacji umożliwiających firmom wspieranym przez rząd utajnianie dostawców zagranicznych . Rozwiązanie to pozwoliłoby omijać amerykańskie ograniczenia handlowe i utrudniałoby wykrywanie ewentualnych nielegalnych dostaw.

Chiny dążą do utrzymania dostępu do globalnych rozwiązań



Guan Wenhui zasugerowała, aby firmy z amerykańskiej czarnej listy nie były zobowiązane do ujawniania swoich dostawców w ramach przetargów publicznych. Jej zdaniem taka jawność wywołuje presję na zagranicznych partnerach, co w konsekwencji potrafi doprowadzić do zerwania współpracy z chińskimi podmiotami.