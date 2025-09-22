Tech

Chiny nie żartują. Z kieszeni wyciągnięto kolejne miliardy

Pekin bardzo poważnie podchodzi do aktualnego wyścigu w świecie AI. Potwierdzeniem tego jest najnowszy, ambitny projekt.

W sercu dorzecza Jangcy, jednego z najbogatszych regionów gospodarczych Chin, rozpoczyna się projekt, który ma zmienić rolę kraju na globalnej mapie sztucznej inteligencji. Na 760-akrowej wyspie w mieście Wuhu powstaną ogromne centra danych obsługiwane przez największe chińskie firmy: Huawei, China Mobile, China Telecom i China Unicom.

Chiński rząd naciska też na rozwój rodzimy akceleratorów

Dotychczasowa ziemia rolna zostanie przekształcona w tak zwaną "wyspę danych", a jej strategiczne położenie w pobliżu metropolii jak Szanghaj, Hangzhou czy Nankin ma zapewnić mieszkańcom szybszy dostęp do usług opartych na AI. Według szacunków wartość projektu wynosi około 37 miliardów dolarów, co jest znacznie mniejszą kwotą niż 500 miliardów planowane na gigantyczny program "Stargate of China", jednak przedsięwzięcie stanowi jego integralną część.

Równolegle rozwijane są też inne ośrodki – w Ulanqab w Mongolii Wewnętrznej, w Kuejczou na południu czy w Qingyang w prowincji Gansu. Istniejące centra danych zlokalizowane w odległych, energetycznie zasobnych rejonach kraju, dotąd słabo wykorzystywane, zostaną włączone do nowej sieci i połączone technologią UB-Mesh od Huawei.

Wszystko to odpowiedź na dysproporcję w globalnej mocy obliczeniowej w obszarze sztucznej inteligencji. Według najnowszych danych Chiny dysponują tylko 15% udziałów, gdy do Stanów Zjednoczonych należy aż 75% rynku. A nie da się zaprzeczyć, że AI jest przyszłością niemal każdej branży - biznes, rozrywka, wojskowość czy kontrolowanie przepływu informacji.

Oczywiście Amerykanie skutecznie ograniczają dostęp do najnowszych rozwiązań Chińczykom, co widać po sankcjach na import najmocniejszych kart graficznych i akceleratorów AI od NVIDII. To właśnie dlatego Państwo Środka nie tylko oferuje hojne subsydia - nawet do 30% kosztu zakupu chipów, ale również naciska na rozwój rodzimych układów.

