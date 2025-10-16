Booking.com odda Polakom po 40 zł. To za grzeszki przeszłości

Booking.com przesłał do polskich użytkowników wiadomość, w której informuje o niedawnej decyzji UOKiK i związanej z tym możliwością składania reklamacji. Osoby, które spełnią odpowiednie warunki, mogą otrzymać 40 zł.

Za co UOKiK ukarał Booking.com?

UOKiK ukarał Booking.com w związku z niewywiązaniem się z europejskiej dyrektywy Omnibus. Nakłada ona na platformy internetowe wiele obowiązków, związanych z informowanie o cenach. W przypadku serwisu do rejestracji noclegów urzędowi nie spodobał się brak informacji, czy umowę zawieramy z przedsiębiorcą, czy osobą prywatną.

Od ponad dwóch lat weryfikujemy, jak w praktyce platformy e-commerce poradziły sobie z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z dyrektywy Omnibus. Kluczowe jest, by użytkownik takiej platformy, zanim podejmie decyzję zakupową, wiedział, czy zawiera umowę z przedsiębiorcą, czy z podmiotem nim niebędącym. Jako konsumenci potrzebujemy jasnych zasad i czytelnych informacji, szczególnie tam, gdzie decyzje podejmujemy w kilka sekund, kilkoma kliknięciami. mówił w sierpniu Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Wynika to z prostej kwestii — przepisy dotyczące ochrony konsumentów nie mają zastosowania do umów zawieranych z gospodarzami prywatnymi (niebędącymi przedsiębiorcami) za pośrednictwem internetowej platformy handlowej. To było główną kością niezgody.

Booking.com da 40 zł na konto

Booking.com już to poprawił, ale jednocześnie musi zadośćuczynić użytkownikom, którzy zostali pokrzywdzeni w przeszłości. Dlatego też uprawnione osoby mogą złożyć reklamację. Mają na to 3 miesiące od dnia otrzymania informacji e-mailowej w tej sprawie. Należy je składać za pośrednictwem Centrum Pomocy Booking.com, najlepiej na stronie internetowej lub przez aplikację.

Reklamacje muszą być złożone za pośrednictwem Centrum pomocy Booking.com B.V. Jednocześnie sugerujemy, aby konsumenci składali wszelkie reklamacje za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji Booking.com, po zalogowaniu się za pomocą numeru rezerwacji i kodu PIN, co pozwoli Booking.com na jak najszybsze i najskuteczniejsze rozpatrzenie reklamacji. informuje Booking.com

Co użytkownicy otrzymają w zamian? Jeśli osiągnęli już maksymalny poziom w programie Genius, to w ich portfelu Booking.com pojawi się kwota 40 zł, którą w ciągu roku będą mogli wykorzystać na dowolną rezerwację, w której akceptowane są płatności Portfelem. Natomiast osoby, które mają maksymalnie 2. poziom w programie Genius, otrzymają podwyższenie na stałe tego poziomu, bez konieczności spełniania żadnych dodatkowych warunków.