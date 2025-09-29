To miała być "prawdziwa okazja". Kolejne osoby straciły pieniądze

Dali się oszukać fałszywym brokerom

Dwóch mieszkańców powiatu świeckiego straciło duże pieniądze. Policjanci rozkładają ręce - sposoby i metody, jakimi posługują się przestępcy, działający w internecie stają się coraz to bardziej wymyślne i powodują, że dają się im nabrać osoby w różnym wieku. To już nie tylko seniorzy są atakowani. Oszuści nie przebierają w środkach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Niestety, coraz częściej nie wystarczą im już środki zgromadzone na kontach bankowych. Na skutek przejęcia danych dostępowych do konta, coraz częściej zaciągają na nie kredyty, które potem uczciwi klienci banków muszą spłacać.

Nadal na szczycie popularności znajduje się oszustwo, w którym nieznane osoby poprzez reklamy w sieci lub bezpośredni kontakt telefoniczny namawiają uczciwych obywateli do zainwestowania pieniędzy na giełdzie, lub w kryptowaluty.

Po raz kolejny oszuści wykorzystali brak wymaganej ostrożności w sieci i na takich właśnie transakcjach zostali oszukani dwaj mieszkańcy powiatu świeckiego. 39-latek stracił blisko 120 tysięcy złotych, a 48-letni świecianin ponad 435 tysięcy złotych. ostrzega kom. Joanna Tarkowska, oficer prasowy KPP Świecie.

Te kliki mogą nas zgubić

Oszuści często nakłaniają do kliknięcia w przesłane przez nich linki. Musimy pamiętać, że najczęściej kierują one do fałszywych stron wyłudzających dane dostępowe do konta bankowego. Mogą także nakłaniać do instalowania aplikacji, które działają w podobny sposób - umożliwiają przestępcom dostęp do naszych kont. Nie dajmy się zmanipulować - zachowajmy należytą ostrożność.