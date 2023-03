Atak na pieniądze Polaków, w tle szczepienia

Chociaż kwestia pandemii koronawirusa już trochę ucichła, to oszuści postanowili wykorzystać ją do swoich niecnych celów.

Chociaż koronawirus nie zniknął, to na ten moment wydaje się, że pandemia jest już za nami. Nauczyliśmy się żyć z COVID-19 i temat mocno ucichł. Pomimo tego oszuści postanowili wykorzystać go do swoich niecnych celów. Najnowsza metoda wymierzona jest w osoby, które się zaszczepiły — informuje Polskie Radio.

Oszustwo na fikcyjne odszkodowanie

Zasada działania jest ta sama co zawsze. Oszuści ruszyli z kampanią phishingową, w której namawiają Polaków na fałszywe odszkodowania za szczepienia na COVID-19. Na tego typu reklamy możemy natrafić między innymi w mediach społecznościowych, ale także na różnego rodzaju serwisach internetowych.

W ostatnim czasie przestępcy często wykorzystują właśnie takie wykupywane reklamy w mediach społecznościowych czy w Google, w których wstawiają swoje treści. Mechanizmy mediów społecznościowych sprawiają, że te reklamy pojawiają się w wielu miejscach, w sieci łatwo na nie trafić.

- komentuje sprawę Agata Ślusarek, analityk CSIRT KNF.

Reklama przekierowuje nas na fałszywą stronę, która przypomina witryny rządowe. Zawiera między innymi logotypy Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam proszeni jesteśmy o podanie swoich danych, w tym dotyczących kart płatniczych, myśląc, że otrzymamy odszkodowanie za udział w szczepieniu.

Bardzo często cyberprzestępcy chcą też wyłudzać nasze dane uwierzytelniające do bankowości elektronicznej (nick, hasło, sms-kody, potwierdzenia mobilne). Wszystko po to, żeby później wyprowadzać nasze środki przy użyciu danych z naszej karty lub przez dostęp do bankowości

- ostrzega specjalistka CSIRT KNF.

To najprostsza droga do utraty pieniędzy. Dlatego warto wielokrotnie sprawdzić między innymi adres strony internetowej, czytanie komunikatorów bankowych czy też porozmawiać ze znajomymi i członkami rodziny, którzy mogą być lepiej zorientowani w tego typu sprawach.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Czwórka Polskie Radio