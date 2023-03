Miliony ludzi znają jego wynalazek. Na fortunę czekał 50 lat

Bob Metcalfe, wynalazca Ethernetu, został uhonorowany nagrodą Turinga. Technologia ma już 50 lat, ale wciąż jest niezbędna.

Association for Computing Machinery (ACM) każdego roku przyznaje nagrodę ACM Turing Award. Wyróżnienie przyznawane jest za wkład w rozwój technologii informatycznych.

W 2016 roku nagrodę przyznawaną przez ACM otrzymał Tim Berners-Lee, wynalazca World Wide Web (WWW). W 2022 rok zwycięzcą okazał się Robert „Bob” Metcalfe, twórca sieci Ethernet. Poza nagrodą, nazywaną Nagrodą Nobla w dziedzinie Informatyki, otrzymał również milion dolarów.

76-letni Metcalfe został uhonorowany za wynalezienie, standaryzację i rozpowszechnienie sieci Ethernet. Technika, która pozwala na komunikację między urządzeniami, pochodzi z 1973 roku, co oznacza, że ma już 50 lat.

Ethernet znacznie się rozwinął od 1973 roku

Od czasu wynalezienia tej metody, nastąpił jej znaczny rozwój. Pierwotnie Ethernet uzyskiwał prędkość 2,94 megabitów na sekundę. Dzisiaj jest to 400 gigabitów na sekundę. ACM wskazuje, że dalszy rozwój Ethernetu ma prowadzić do upowszechnienia transferów sięgających nawet 1,6 terabitów na sekundę.

Nagrodzony po 50 lat od wynalezienia Ethernet jest więc daleki od określenia go przestarzałym. Pomimo rozwoju technologii dalej stanowi podstawę naszego Internetu. Wraz z wynalezieniem Ethernetu Metcalfe stworzył podstawy do komunikacji bez barier i ogólnoświatowego udostępniania informacji. Utorował on drogę dla powstania niezliczonych aplikacji, które stały się integralną częścią życia ludzi w dzisiejszym świecie. Ethernet stworzył podstawę nowoczesnej technologii i zmienił sposób, w jaki ludzie się ze sobą komunikują.

5 milionów ludzi korzysta z Ethernetu

Jeff Dean, lider Gooogle AI, wskazuje, że wynalazek Roberta Metcalfe'a ma wpływ na życie 5 miliardów ludzi na całym świecie. Obecnie działa 7 miliardów portów Ethernet.

Sprzedaż tego typu połączenie między urządzeniami, przynosi też znaczące zyski pomimo upływu czasu. W roku 2022 sprzedaż Ethernetu przyniosła 36,5 miliardów dolarów zysku, osiągając 18,7% przyrost sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego.

Ponadto Ethernet uznać można za prekursora sieci Wi-Fi. Pełna nazwa grupy bezprzewodowych sieci, do których należy Wi-Fi, nosi nazwę Wireless Ethernet.

Metcalfe nagrodzony za wkład w komercjalizację Ethernetu

ACM wskazuje, że nagrodził Boba Metcalfe'a nie tylko za wynalezienie Ethernetu ale też uhonorował amerykańskiego informatyka za wkład w standaryzację i komercjalizację tej technologii.

W 1979 roku, pomimo że odszedł z firmy Xerox, nadal uczestniczył w pracach nad rozwojem technologii do 10 megabitów na sekundę. Prace wykonane w tamtym czasie stanowiły podstawę do stworzenia standardu IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association).

Metcalfe jest także założycielem start-upu 3Com, którego celem było skomercjalizowanie jego wynalazku. Firma projektowała, rozwijała i produkowała sprzęt oraz oprogramowanie sieciowe. 3Com wprowadził jeden z pierwszych interfejsów Ethernet dla komputerów IBM PC, przodka komputerów osobistych.

