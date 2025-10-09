Rosną jak grzyby po deszczu, ale zdradza je siedziba i coś jeszcze

Coraz łatwiej dać się nabrać

Nieuczciwe firmy zagraniczne wykorzystują obrazy generowane przez sztuczną inteligencję i wymyślają fałszywe historie po to, aby podszywać się pod małe rodzinne firmy.

Klienci mówią wprost, że czują się oszukani, bowiem uwierzyli, że dokonali zakupu w niezależnych rodzinnych butikach w swoim kraju. W rzeczywistości jednak otrzymali tanie ubrania i biżuterię, wysyłane masowo z magazynów w Azji Wschodniej.

Kameralny rodzinny sklepik, ale z siedzibą w Chinach

BBC, jako przykład takiego oszustwa podaje sklep o uroczej nazwie C'est La Vie. To uroczy rodzinny biznes, rzekomo prowadzony przez małżeństwo Eileen i Patricka od 29 lat. Aby klient miał jeszcze lepsze wyobrażenie, sklepik ten ma siedzibę w historycznej dzielnicy jubilerskiej w Birmingham. Ale po nieco bardziej wnikliwej analizie danych kontaktowych na stronie sklepu, może nieco zdziwić fakt, że siedzibę sklep ma jednak w Chinach.

Niestety, coraz powszechniejsze stosowanie narzędzi sztucznej inteligencji umożliwia oszustom wprowadzenie opinii publicznej oraz klientów w błąd.

A takie sklepy rosną niczym grzyby po deszczu. Innym przykładem strony, która korzysta ze zdjęć generowanych przez AI, jest Mabel&Daisy, firma odzieżowa, prowadzona przez matkę i córkę. Twierdzi, że ma siedzibę w Bristolu, ale adres znajduje się w Hongkongu.