Rosną jak grzyby po deszczu, ale zdradza je siedziba i coś jeszcze
Niestety, coraz lepiej i my znamy to zjawisko. Strona sklepu wypełniona towarami, prowadzona przez uśmiechnięte małżeństwo od lat. I wszystko wygląda pięknie, zanim nie sprawdzimy danych kontaktowych. Oszuści, wykorzystują sztuczną inteligencję, aby zwabić klientów do swoich fałszywych firm. Wszystko po to, aby oskubać ich z pieniędzy.
Coraz łatwiej dać się nabrać
Nieuczciwe firmy zagraniczne wykorzystują obrazy generowane przez sztuczną inteligencję i wymyślają fałszywe historie po to, aby podszywać się pod małe rodzinne firmy.
Klienci mówią wprost, że czują się oszukani, bowiem uwierzyli, że dokonali zakupu w niezależnych rodzinnych butikach w swoim kraju. W rzeczywistości jednak otrzymali tanie ubrania i biżuterię, wysyłane masowo z magazynów w Azji Wschodniej.
Kameralny rodzinny sklepik, ale z siedzibą w Chinach
BBC, jako przykład takiego oszustwa podaje sklep o uroczej nazwie C'est La Vie. To uroczy rodzinny biznes, rzekomo prowadzony przez małżeństwo Eileen i Patricka od 29 lat. Aby klient miał jeszcze lepsze wyobrażenie, sklepik ten ma siedzibę w historycznej dzielnicy jubilerskiej w Birmingham. Ale po nieco bardziej wnikliwej analizie danych kontaktowych na stronie sklepu, może nieco zdziwić fakt, że siedzibę sklep ma jednak w Chinach.
Niestety, coraz powszechniejsze stosowanie narzędzi sztucznej inteligencji umożliwia oszustom wprowadzenie opinii publicznej oraz klientów w błąd.
A takie sklepy rosną niczym grzyby po deszczu. Innym przykładem strony, która korzysta ze zdjęć generowanych przez AI, jest Mabel&Daisy, firma odzieżowa, prowadzona przez matkę i córkę. Twierdzi, że ma siedzibę w Bristolu, ale adres znajduje się w Hongkongu.
Nie tylko adres zdradza tego typu fejkowe sklepy, ale także opinie. Na platformie Trustpilot pojawiło się co prawda ponad 500 recenzji, ale były to recenzje przyznające po jednej gwiazdce. Klienci skarżyli się, że zapłacili wysokie ceny za tanio wyglądające towary, a w dodatku opłata za zwrot jest wygórowana.