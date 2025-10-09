Numer +48221732047 nęka Polaków. Wyjaśniamy

W ostatnim czasie na skrzynki e-mailowe wielu Polaków trafiają fałszywe wiadomości, w których oszuści podszywają się pod rządowy portal gov.pl. Co ciekawe, tym razem nie zawierają one żadnych linków ani załączników. Cyberprzestępcy wykorzystują inną metodę kradzieży naszych pieniędzy — informuje Niebezpiecznik.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tajemniczy numer nęka Polaków

W wiadomości znajduje się informacja, że ktoś zalogował się na nasze konto. Jeśli nie byliśmy to my, to powinniśmy pilnie skontaktować się z pomocą techniczną pod numerem +48221732047. Lepiej tego nie robić.

Jeśli zadzwonimy pod podany numer, to oszust — podszywający się pod dział techniczny — przekaże nam, że ktoś zalogował się na nasz Profil Zaufany i wyłudził kredyt w naszym imieniu. W dalszej kolejności ma się z nami skontaktować pracownik naszego banku.

Po chwili rzeczywiście przychodzi wiadomość SMS z potwierdzeniem, że niedługo zadzwoni do nas pracownik banku. Informacja zawiera jego dane (imię oraz nazwisko), a także kod autoryzacyjny. Rzekomy pracownik banku będzie próbował przekonać ofiarę do wykonania różnych operacji na koncie, w celu jego zabezpieczenia. W rzeczywistości chodzi o kradzież pieniędzy.

Co zrobić?

Przede wszystkim nie dzwonić na podany numer telefonu. Jeśli już to zrobiłeś, to nie wykonuj żadnych operacji, zalecanych przez oszusta podszywającego się pod pracownika banku. Jeśli i to już zrobiłeś, to jak najszybciej skontaktuj się ze swoim bankiem, aby poinformować o prawdopodobnym oszustwie i możliwie zabezpieczyć swoje finanse.

Po raz kolejny przestrzegamy przed oszustami, którzy są coraz sprytniejsi w swoich działaniach. Doskonale wiedzą, jak uśpić czujność potencjalnej ofiary. Stąd między innymi SMS z danymi pracownika banku i kodem autoryzacyjnym, co ma tylko uwiarygodnić ich przekaz. Najważniejsze, to nie działać pod presją czasu i spokojnie wszystko sprawdzić.