Wykorzystał stary numer. Niestety, wszystko co mówił było kłamstwem

Amerykański żołnierz z Jemenu

Chyba już każdy słyszał o tym, że cyberprzestępcy lubią podawać się za amerykańskich lekarzy lub żołnierzy, którzy rzekomo pełnią misję w odległych krajach. Nawiązują kontakt z kobietami i budują z nimi więź, roztaczając przed nimi wizję nowej wspólnej przyszłości.

Dalsza część tekstu pod wideo

W tym celu, oszuści wykorzystują najczęściej kradzione zdjęcia z internetu, a kontakt nawiązują przez znane portale społecznościowe. Potem już idzie jak z górki - szybko nawiązana więź, zamienia się w długie rozmowy, deklarację uczuć i obietnicę zbudowania wspólnej przyszłości. Ale zawsze najpierw pojawia się prośba. Jest to albo dopłata do wysłanej paczki, albo potrzeba wsparcia finansowego. Mężczyzna-oszust często prosi o przysługę i jednoczesne wsparcie finansowe - a to o dopłatę do biletu lotniczego, przesłania paczki lub opowiada o majątku, którego z jakiegoś powodu nie może przewieźć przez granicę.

Właśnie w ten sposób straciła swoje pieniądze mieszkanka Zielonej Góry. Kobieta, na swoją zgubę, uwierzyła w historię "amerykańskiego lekarza z Jemenu". Mężczyzna wydawał się być niczego sobie, w dodatku planował powrót do kraju i zakup domu. W dodatku, przekonywał cały czas o tym, że ma naprawdę dużo pieniędzy, ale nie może przewieźć przez granicę aż tak dużej sumy. Zielonogórzanka wpłaciła na jego konto kilka tysięcy złotych.