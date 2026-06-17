Natychmiast się rozłącz, jeśli usłyszysz te dwa słowa. To ważne
W powiecie tarnowskim od jakiegoś czasu grasuje jeden typ oszustwa telefonicznego. Oszuści dzwonią i już w pierwszym zdaniu mówią dwa charakterystyczne słowa. Kolejna mieszkanka dała się nabrać i straciła wszystkie oszczędności - 350 tysięcy złotych. Co tym razem mówią nam oszuści?
Metoda znana, ale nadal działa
Te dwa słowa to "wypadek drogowy". Oszuści posługują się teraz zmyśloną historią z wykorzystaniem postaci synowej. Do 60-letniej mieszkanki Tarnowa, zadzwoniła kobieta, która przedstawiła się jej jako jej własna synowa. Twierdziła, że spowodowała poważny wypadek drogowy i pilnie potrzebuje wysokiej kaucji. Tylko natychmiastowa wpłata pozwoli jej uniknąć aresztu. Seniorka zaniepokoiła się losem bliskiej osoby nie na żarty i zebrała oszczędności swojego życia. Wszystko po to, aby pomóc rodzinie. Zgodnie z instrukcjami, jakie dostała przez telefon, oddała pieniądze w gotówce nieznajomemu mężczyźnie.
Dopiero po fakcie, zdała sobie sprawę, że padła ofiarą oszustwa. Sprawę natychmiast zgłosiła do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
Co zrobić, aby nie wpaść w pułapkę?
- Nie przelewaj, ani nie przekazuj w gotówce, pieniędzy nieznajomym. Nawet, jeśli otrzymasz telefon od "rodziny".
- Słowa klucze takie, jak: wypadek, szpital, areszt powinny od razu zapalać w głowie rozmówcy lampkę alarmową.
- Zawsze przerwij tego typu rozmowę i skontaktuj się samodzielnie z osobą, o której mowa.
Dlaczego ten typ oszustwa wciąż jest tak skuteczny?
Oszuści doskonale wiedzą, że wykorzystanie najsilniejszych emocji, może przynieść dla nich oczekiwany skutek. Dodatkowo, zawsze dzwonią mówiąc szybko i chaotycznie, nie dając ofierze nawet chwili na racjonalne myślenie i sprawdzenie informacji.
Tego typu oszustwa powtarzają się regularnie w Tarnowie, Tuchowie, Ryglicach, Skrzyszewie i innych okolicznych gminach. Kwoty, jakie tracą mieszkańcy sięgają często kilkuset tysięcy złotych.