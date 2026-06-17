Natychmiast się rozłącz, jeśli usłyszysz te dwa słowa. To ważne

Metoda znana, ale nadal działa

Te dwa słowa to "wypadek drogowy". Oszuści posługują się teraz zmyśloną historią z wykorzystaniem postaci synowej. Do 60-letniej mieszkanki Tarnowa, zadzwoniła kobieta, która przedstawiła się jej jako jej własna synowa. Twierdziła, że spowodowała poważny wypadek drogowy i pilnie potrzebuje wysokiej kaucji. Tylko natychmiastowa wpłata pozwoli jej uniknąć aresztu. Seniorka zaniepokoiła się losem bliskiej osoby nie na żarty i zebrała oszczędności swojego życia. Wszystko po to, aby pomóc rodzinie. Zgodnie z instrukcjami, jakie dostała przez telefon, oddała pieniądze w gotówce nieznajomemu mężczyźnie.

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Dopiero po fakcie, zdała sobie sprawę, że padła ofiarą oszustwa. Sprawę natychmiast zgłosiła do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Co zrobić, aby nie wpaść w pułapkę?

Nie przelewaj, ani nie przekazuj w gotówce, pieniędzy nieznajomym. Nawet, jeśli otrzymasz telefon od "rodziny".

Nawet, jeśli otrzymasz telefon od "rodziny". Słowa klucze takie, jak: wypadek, szpital, areszt powinny od razu zapalać w głowie rozmówcy lampkę alarmową.

powinny od razu zapalać w głowie rozmówcy lampkę alarmową. Zawsze przerwij tego typu rozmowę i skontaktuj się samodzielnie z osobą, o której mowa.

Dlaczego ten typ oszustwa wciąż jest tak skuteczny?

Oszuści doskonale wiedzą, że wykorzystanie najsilniejszych emocji, może przynieść dla nich oczekiwany skutek. Dodatkowo, zawsze dzwonią mówiąc szybko i chaotycznie, nie dając ofierze nawet chwili na racjonalne myślenie i sprawdzenie informacji.