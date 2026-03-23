Zmylił ją jeden dokument. Zamiast zarobić, wpadła jak śliwka w kompot

Konsultant brzmiał bardzo wiarygodnie

Seniorka padła ofiarą oszustów, działających w internecie. Poprzez jeden z portali społecznościowych nawiązała kontakt z mężczyzną, podającym się za specjalistę ds. inwestycji. Konsultant wydawał jej się dobrze przygotowany merytorycznie i szybko zdobył jej zaufanie. Początkowo, kobieta wpłaciła niewielką kwotę. Doskonały kontakt z konsultantem oraz zapewnienia o bezpieczeństwie transakcji, przekonały ją do wykonania kolejnych przelewów.

Certyfikat tylko uwiarygodnił kompetencje doradcy

Aby przekonać kobietę, do legalności wszystkich operacji inwestycyjnych, rzekomy doradca przesłał jej nawet certyfikat, który miał potwierdzać jego kompetencje. 69-latka nie miała powodów, aby wątpić w nieuczciwość konsultanta i była święcie przekonana, że wpłacone przez nią pieniądze "pracują" i przynoszą zysk.

Wszystko zmieniło się, gdy kobieta zalogowała się na konto bankowe

Kobieta zalogowała się w pewnym momencie na swoje konto bankowe i nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła. Zamiast zysków, w historii transakcji zobaczyła jedynie przelewy na wskazany rachunek. Momentalnie zorientowała się, że padła ofiarą perfidnego oszustwa. Łącznie, jej straty wyniosły 10 tysięcy złotych.