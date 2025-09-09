Polacy masowo popełniają ten błąd. Kosztował ją 600 tys. zł
Chociaż policja, służby i eksperci ciągle przed tym przestrzegają, to Polacy wciąż nagminnie popełniają ten błąd. Pewną kobietę kosztowało to 600 tys. zł.
Policja opisuje kolejny przykład oszustwa inwestycyjnego, na które tym razem dała się nabrać 72-letnia Polka. Kobieta straciła w ten sposób prawie 600 tys. zł. Pomimo licznych ostrzeżeń, takich sytuacji wciąż nie brakuje.
Błąd kosztował ją 600 tys. zł
W grudniu 2024 roku 72-letnia Polka odebrała telefon od mężczyzny, który podawał się za pracownika Grupy Orlen. Zachęcił kobietę do zainwestowania swoich pieniędzy, kusząc ją szybkimi i przede wszystkim wysokimi zarobkami. Zachęcona ofiara przelała na wskazane konto kwotę 1000 zł. To był dopiero początek jej problemów.
W kolejnych miesiącach oszust wielokrotnie kontaktował się z 72-latką, informując ją o wysokich zyskach i zachęcając do dalszych inwestycji. Gdy ta w końcu postanowiła wypłacić 17 tys. zł, które rzekomo uzbierała na koncie, wtedy zaczęły się jej prawdziwe problemy.
Mężczyzna przekonał ją, że konieczne jest zainstalowanie specjalnego oprogramowania. Kobieta uwierzyła. W rzeczywistości dała oszustowi dostęp do swojego komputera oraz konta bankowego. Ten momentalnie wykonał trzy przelewy o łącznej wartości prawie 600 tys. zł. Pieniądze trafiły na zagraniczne konta. Dopiero wtedy zdała sobie sprawę, że stała się ofiarą przekrętu.
Policja po raz kolejny przypomina, aby nie wierzyć w niesamowite inwestycje z szybkimi i wysokimi zyskami. Pamiętajcie też, że żadna firma ani bank nigdy nie będą wymagały zainstalowania na swoim komputerze żadnego oprogramowania. To samo tyczy się podawania danych do logowania. Warto przestrzegać członków rodziny i znajomych przed podobnymi metodami przestępców.