Polacy masowo popełniają ten błąd. Kosztował ją 600 tys. zł

Policja opisuje kolejny przykład oszustwa inwestycyjnego, na które tym razem dała się nabrać 72-letnia Polka. Kobieta straciła w ten sposób prawie 600 tys. zł. Pomimo licznych ostrzeżeń, takich sytuacji wciąż nie brakuje.

Błąd kosztował ją 600 tys. zł

W grudniu 2024 roku 72-letnia Polka odebrała telefon od mężczyzny, który podawał się za pracownika Grupy Orlen. Zachęcił kobietę do zainwestowania swoich pieniędzy, kusząc ją szybkimi i przede wszystkim wysokimi zarobkami. Zachęcona ofiara przelała na wskazane konto kwotę 1000 zł. To był dopiero początek jej problemów.

W kolejnych miesiącach oszust wielokrotnie kontaktował się z 72-latką, informując ją o wysokich zyskach i zachęcając do dalszych inwestycji. Gdy ta w końcu postanowiła wypłacić 17 tys. zł, które rzekomo uzbierała na koncie, wtedy zaczęły się jej prawdziwe problemy.

Mężczyzna przekonał ją, że konieczne jest zainstalowanie specjalnego oprogramowania. Kobieta uwierzyła. W rzeczywistości dała oszustowi dostęp do swojego komputera oraz konta bankowego. Ten momentalnie wykonał trzy przelewy o łącznej wartości prawie 600 tys. zł. Pieniądze trafiły na zagraniczne konta. Dopiero wtedy zdała sobie sprawę, że stała się ofiarą przekrętu.