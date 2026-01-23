Uwzięli się na Polaków właśnie teraz. Straszą zasadą "24 h"
Ferie to idealny czas nie tylko dla wszystkich planujących wypoczynek, bądź zimowe aktywności. To obfity czas dla przestępców, którzy zabrali się jeszcze bardziej gorliwie za wykorzystywanie schematu oszustwa na rezerwację noclegów.
Oszuści straszą "zasadą 24 godzin"
Okres ferii to czas zimowych wyjazdów i wzmożonej rezerwacji noclegów w różnych zimowych kurortach. Przestępcy zacierają ręce z radości - czerpią garściami z przejętych hotelowych kont i wycieków danych, aby skontaktować się z klientami, którzy wykupili nocleg. Jest to o tyle wiarygodne, że wysyłają nam linka do strony imitującej pośrednika rezerwacji, a w rzeczywistości wyłudzają od nas dane osobowe oraz dane karty płatniczej.
Możesz potwierdzić szczegóły rezerwacji i zweryfikować rezerwację? Bez obaw, nie zostanie pobrana żadna płatność - może zostać umieszczone tymczasowe wstrzymanie na potrzeby weryfikacji i zostanie natychmiast zwolnione. Kliknij ten link, aby ukończyć proces.
Dalej, następuje ostrzeżenie i ponaglenie zarazem, że jeśli weryfikacja nie zostanie ukończona w ciągu 24 godzin, rezerwacja może zostać anulowana.
Treść wiadomości jest bardzo dobrze spersonalizowana
I właśnie to może nas zwieść na manowce. Oszustwo, o którym mowa, charakteryzuje się coraz wyższym poziomem szczegółowości. Dlatego też łatwo się nabrać. Co więcej, fałszywa witryna (podszywająca się np. pod Booking.com) także budzi coraz mniej podejrzeń, bowiem do złudzenia przypomina tę prawdziwą.
Zawsze należy zachowywać szczególną ostrożność i upewniać się przed podaniem danych, czy znajdujesz się na oficjalnej stronie portalu z noclegami.