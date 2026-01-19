Od razu się rozłącz. Dasz się wciągnąć i masz po kasie

Polacy, jak wynika z danych, cały czas masowo dają się robić w balona. Tylko w trzecim kwartale 2025 roku doszło aż do 108 tys. transakcji oszukańczych. Ich łączna kwota wyniosła 199,6 mln zł. Na tyle w ciągu trzech miesięcy dali się oszukać Polacy. Daje to średnio 1837,20 zł na każdą taką transakcję.

Czemu o tym piszę? Ponieważ CSIRT KNF ostrzega przed oszustwem, którego celem jest właśnie kradzież naszych pieniędzy. Wystarczy, że uwierzymy przestępcy.

Taki telefon to pułapka

Na czym polega oszustwo? Wszystko zaczyna się od telefonu. W trakcie rozmowy cyberprzestępcy próbują nakłonić swoje ofiary do wypłaty środków z rachunku pod pretekstem podejrzanych działań na koncie. Chodzi o stworzenie poczucia nagłego zagrożenia, na które trzeba szybko zareagować. Inaczej możemy stracić pieniądze. W rzeczywistości zagrożeniem jest właśnie wypłata pieniędzy.

W dalszej kolejności proszą o wpłacenie środków, np. za pomocą BLIKA, na innych, ich zdaniem bezpieczny rachunek. Jeśli to zrobisz, to kasy nigdy już nie zobaczysz. Trafi ona na konto oszustów, którzy szybko przetransferują ją na jeszcze inne zagraniczne konto lub po prostu wypłacą.

W trakcie rozmowy przestępcy przesyłają ofierze wiadomości e-mail, w których znajduje się instrukcja w formacie PDF. Ta krok po kroku wyjaśnia, jak wypłacić środki, a następnie wpłacić je na inne konto.