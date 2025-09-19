Bezpieczeństwo

Zakazane słowo w rozmowie telefonicznej. Gdy usłyszysz, rzuć słuchawką

Małżeństwo z Ostrowca straciło oszczędności. Zostało perfidnie oszukane - najpierw zadzwonił do nich fałszywy pracownik firmy telekomunikacyjnej, a następnie pracownik banku.

Dwa oszustwa w jednym

Jak donoszą lokalne media, aż 60 tysięcy złotych stracili uczciwi mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego. Sprawcami kradzieży okazali się oszuści, którzy w pierwszej kolejności podali się za pracowników firmy telekomunikacyjnej, a następnie za pracowników banku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Po pierwszym telefonie nastąpił zaraz drugi. Rzecz miała miejsce w miniony poniedziałek. 

Około godziny 11:00 z mężem zgłaszającej skontaktowała się kobieta, która przedstawiła się za pracownika firmy telekomunikacyjnej. W trakcie rozmowy poinformowała mężczyznę, że ktoś na jego dane zamówił e-kartę. Później ten sam mężczyzna odebrał telefon od rzekomego pracownika banku.

relacjonuje Ewelina Wrzesień, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Fałszywy pracownik banku polecił zainstalować mężczyźnie aplikację, która rzekomo miała go chronić. Polecił także, aby mężczyzna przekazał mu kody, przychodzące z banku. Okazało się, że aplikacja dała oszustwi dostęp do pulpitu urządzenia i oszczędności nie udało się już uratować. 

Pracownicy banku dostrzegli dziwne transakcje na koncie i poinformowali o tym fakcie żonę. Kobieta nakazała przerwać mężowi rozmowę telefoniczną z oszustami, ale niestety na ratowanie oszczędności było już za późno. 

Policja apeluje, aby mieszkańcy powiatu zachowali ostrożność. W takiej sytuacji, najlepiej przerwać rozmowę i skontaktować się bezpośrednio ze swoim bankiem. 

Proszą o kody BLIK. Jeśli zapomnimy o jednym, stracimy pieniądze

 

