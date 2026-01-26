Czym prędzej usuń to ze swojej przeglądarki. Śledzi i oszukuje

Tym razem na ślad niebezpiecznych rozszerzeń do popularnych przeglądarek Chromium (Chrome, Edge, Opera), ale też Firefoxa, wpadła firma LayerX. Na liście znajduje się 17 wtyczek, które zostały pobrane łącznie 840 tys. razy. Najpopularniejsza z nich miała aż 500 tys. pobrań.

Dalsza część tekstu pod wideo

Usuń te wtyczki z przeglądarki

To kolejna część kampanii znanej pod nazwą GhostPoster. Złośliwy kod, za pomocą steganografii, ukryty jest w grafikach z logo. Co ciekawe, aktywacja nie następuje od razu po instalacji rozszerzenia. Przez wiele tygodni, a nawet miesięcy działa ono tak, jak powinno. Dopiero po czasie dochodzi do uruchomienia złośliwej części.

Po aktywacji rozszerzenia były w stanie usuwać i wstrzykiwać nagłówki HTTP w celu osłabienia zasad bezpieczeństwa sieciowego, przejmować ruch partnerski (afiliacyjny) w celu monetyzacji oraz wstrzykiwać skrypty umożliwiające oszustwa związane z kliknięciami i śledzeniem użytkowników.

Na liście znajdują się następujące rozszerzenia:

Page Screenshot Clipper

Full Page Screenshot

Convert Everything

Translate Selected Text with Google

Youtube Download

RSS Feed

Ads Block Ultimate

AdBlocker

Color Enhancer

Floating Player – PiP Mode

One Key Translate

Cool Cursor

Google Translate in Right Click

Translate Selected Text with Right Click

Amazon Price History

Save Image to Pinterest on Right Click

Instagram Downloader