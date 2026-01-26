Bezpieczeństwo

Czym prędzej usuń to ze swojej przeglądarki. Śledzi i oszukuje

Aż 17 rozszerzeń do popularnych przeglądarek stanowi zagrożenie dla ich użytkowników. Lepiej czym prędzej się ich pozbyć.

Tym razem na ślad niebezpiecznych rozszerzeń do popularnych przeglądarek Chromium (Chrome, Edge, Opera), ale też Firefoxa, wpadła firma LayerX. Na liście znajduje się 17 wtyczek, które zostały pobrane łącznie 840 tys. razy. Najpopularniejsza z nich miała aż 500 tys. pobrań.

Usuń te wtyczki z przeglądarki

To kolejna część kampanii znanej pod nazwą GhostPoster. Złośliwy kod, za pomocą steganografii, ukryty jest w grafikach z logo. Co ciekawe, aktywacja nie następuje od razu po instalacji rozszerzenia. Przez wiele tygodni, a nawet miesięcy działa ono tak, jak powinno. Dopiero po czasie dochodzi do uruchomienia złośliwej części.

Po aktywacji rozszerzenia były w stanie usuwać i wstrzykiwać nagłówki HTTP w celu osłabienia zasad bezpieczeństwa sieciowego, przejmować ruch partnerski (afiliacyjny) w celu monetyzacji oraz wstrzykiwać skrypty umożliwiające oszustwa związane z kliknięciami i śledzeniem użytkowników.

Na liście znajdują się następujące rozszerzenia:

  • Page Screenshot Clipper
  • Full Page Screenshot
  • Convert Everything
  • Translate Selected Text with Google
  • Youtube Download
  • RSS Feed
  • Ads Block Ultimate
  • AdBlocker
  • Color Enhancer
  • Floating Player – PiP Mode
  • One Key Translate
  • Cool Cursor
  • Google Translate in Right Click
  • Translate Selected Text with Right Click
  • Amazon Price History
  • Save Image to Pinterest on Right Click
  • Instagram Downloader

Co ważne, wszystkie one zostały już usunięte ze sklepów z rozszerzeniami. Jednak użytkownicy, którzy zainstalowali je wcześniej i nadal z nich korzystają, muszą pozbyć się ich ręcznie. Lepiej z tym nie zwlekać.

