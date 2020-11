Najgorsze hasła 2020 roku - sprawdź, czy też z nich korzystasz

Ludzie uczą się na błędach... a przynajmniej tak się mówi. Jednak zestawienie najgorszych, najprostszych do złamania haseł pokazuje, że od paru lat nic się nie zmienia.

Aby hasło było trudne do złamania, musi być skomplikowane i złożone, najlepiej z kilkoma znakami, jak !, % czy choćby z kropką. Jak jednak pokazują wyniki badań, większość użytkowników komputerów i smartfonów robi wręcz przeciwnie - ustalane przez nich hasła są banalnie proste, a złamanie wielu z nich może zająć mniej, niż sekundę. Dzieje się tak, ponieważ ludzie chcą mieć proste hasła do zapamiętania - a co gorsze, w różnych serwisach używają tych samych. Jeśli więc włamywacz odkryje jedno, może potem próbować logować się na inne konta zhakowanej osoby i ma spore szanse na sukces.

Ranking najgorszych haseł bieżącego roku został opublikowany przez NordPass, a pierwsze pięć pozycji to:

123456

123456789

picture1

password

1234567

Jak widać, mało to skomplikowane. Nowością na liście jest picture1, pozostałe przewijają się na szczycie rankingu od lat. Ciekawe jest podsumowanie, jakie zrobiło NordPass, a które pokazuje, ile czasu potrzeba, aby złamać dane hasło. To właśnie picture1 jest najbardziej czasochłonne - aż 3 godziny. Reszta to mgnienie oka.

Na rynku znajduje się wiele darmowych menadżerów haseł, mają je także programy antywirusowe. Dlatego jeśli nie masz pomysłu na mocne hasło, skorzystaj z ich pomocy. NordPass podpowiada, że perfekcyjne hasło powinno mieć 12 znaków i być zmieniane co 90 dni. W takiej sytuacji włamywacz nie powinien mieć szans ne jego złamanie.

