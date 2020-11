Microsoft zmienia się w Wielkiego Brata? Nowy patent niepokoi

W sobotę wspominałem o wątpliwościach, jakie budzi wśród niektórych osób "Wskaźnik efektywności" zaimplementowany w Microsoft 365. A dzisiaj do sieci trafił patent Microsoftu, który umożliwia nie tylko ocenianie efektywności, ale i obserwuje... zachowanie użytkownika podczas pracy.

Projekt Microsoftu nie jest teoretycznie przeznaczony do obserwowania użytkowników w trakcie pracy, a ma mieć zastosowanie podczas wideokonferencji. We wniosku patentowym możemy przeczytać: "Obecny system komputerowy nie daje użytkownikowi gwarancji, że spotkanie odbywa się w optymalnych warunkach". Cóż oznacza to nieco bełkotliwa treść? Otóż - mówiąc po ludzku - Microsoft chce mieć pewność, że każda wideokonferencja i spotkanie robocze będzie przeprowadzone perfekt, a w tym celu planuje zamontowanie... szeregu sensorów, które będą sprawdzać między innymi takie rzeczy, jak temperatura pomieszczenia, w którym przebywa użytkownik, poziom wilgotności, a kamery mają śledzić mimikę twarzy, język ciała oraz sprawdzać, kto jest jeszcze w pomieszczeniu. Na planie wygląda to w ten sposób:

Zaraz, zaraz - a po co to wszystko? Otóż, zadaniem systemu jest "optymalna wydajność pracownika", czyli upewnienie się przez pracodawcę, że ma on optymalne warunki do wykonywania powierzonych zadań. Brzmi to trochę niczym przeniesienie warunków pracy w biurze korporacji do domu, prawda? Dodając do tego wspomniany "Wskaźnik efektywności" mamy komplet danych na temat zachowania pracownika zdalnego - od zliczania ilości ziewnięć po czas spędzony na pisaniu wiadomości e-mail. Nie za dużo tego?

We wniosku patentowym czytamy, że system powstał, ponieważ "wiele firm styka się z problemem bardzo długich spotkań, podczas których użytkownicy nie poświęcają wystarczająco wiele uwagi omawianym sprawom, przez co mogą przeoczyć ważne informacje". Czy jednak Microsoft wprowadzi ten system? Podejrzewam, że nie - za dużo tu wątpliwości związanych z naruszeniem prywatności użytkowników. Aczkolwiek na 100% nie da się powiedzieć, że jednak ne wejdzie w życie. Jeśli tak się stanie - kontrowersji będzie cała masa.

