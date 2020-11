Teams - Microsoft ogłasza nowe funkcje, które pojawią się w grudniu

Teams jest cały czas rozwijane - i dobrze, ponieważ w naszym kraju aplikacja stała się jednym z podstawowych narzędzi do edukacji zdalnej. A czego nowego możemy spodziewać się w grudniu? Microsoft zdradził pierwsze szczegóły na ten temat.

Planowane zmiany mają pojawić się dla edycji Teams na Windows 10 oraz macOS. Pierwszą będzie możliwość integracji komunikatora z SharePoint, co umożliwi łatwiejszy dostęp do dokumentów, wiadomości oraz grupowej aktywności. W tym celu trzeba będzie wybrać funkcję "Dodaj zespół" i wybrać treść ze SharePoint jako kartę. Druga zmiana umożliwi udostępnianie dźwięków z komputera podczas udostępniania ekranu. To nowość częściowa - mogą z niej korzystać użytkownicy komunikatora na Windows, ale teraz otrzymają tę możliwość również osoby działające na macOS.

Kolejna planowana rzecz dotyczy moderacji spotkań. Dla organizatora pojawią się funkcje natychmiastowego wyłączania czatu oraz moderowania komentarzy. Ponadto pojawi się możliwość wyświetlenia w jednym okienku kontaktów, poczty głosowej oraz historii połączeń. Umożliwi to powrót do połączenia lub oddzwonienie za pomocą jednego kliknięcia. W przyszłości ma zostać wprowadzona funkcja wielu okienek - można będzie brać udział w kilku spotkaniach równocześnie, każde w osobnym.

