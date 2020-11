Teams - Microsoft prezentuje 20 aplikacji zwiększających możliwości komunikatora

Microsoft informuje, że z narzędzia Teams korzysta każdego dnia 115 milionów osób. To imponujący wynik, zaś aby ułatwić życie obecnym, jak i przyszłym użytkownikom, dodano ścisłą integrację z dwudziestoma aplikacjami.

Dla użytkowników biznesowych sama rozmowa wideo na Teams to nie wszystko, co potrzebne do szczęścia. Dlatego nowe narzędzia mają pomóc nie tylko w codziennych kontaktach, ale również wspólnej pracy za pośrednictwem programu. Microsoft podaje, że większość z wymienionych narzędzi dodała w odpowiedzi na prośby samych użytkowników. Na liście możemy znaleźć takie mniej lub bardziej znane nazwy, jak Asana, HireVue, Monday.com, Slido, Teamflect, Microsoft Forms czy Wakelet. Pełną listę możesz znaleźć na tej stronie.

Zastosowanie wymienionych jest bardzo różne - np. dzięki Asanie można rozplanowywać zadania, a Slido umożliwi tworzenie ankiet czy listy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (Q&A). W chwili obecnej Teams współpracuje już z ponad 700 aplikacjami.

Teams umożliwia także tworzenie i dodawanie własnych aplikacji, w czym mogą pomóc takie narzędzia Microsoftu, jak Microsoft Power Platform. Tutaj producent podzielił je na trzy rodzaje:

Power Apps for Teams - pozwalają na tworzenia aplikacji bezpośrednio w Teams, ich celem jest pomoc przy wybranych działaniach

Power Automate app for Teams - mają uproszczone środowisko pracy i pozwalają na zautomatyzowanie rutynowych działań

Power Virtual Agents app for Teams - dają możliwość tworzenia botów do różnego rodzaju zastosowań, od helpdesku IT po HR

Rosnąca liczba użytkowników Teams to z pewnością duży powód do zadowolenia dla Microsoftu. Na razie wszystko wskazuje na to, że będzie ich więcej - a dzięki integracji z dodatkowymi aplikacjami Teams stanęło na równej pozycji z dotychczasowym królem wideokomunikatorów, czyli aplikacją Zoom.

