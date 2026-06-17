Bezpieczeństwo

Zapomniał wyjąć z saszetki. To pomieszało szyki złodziejowi rowerów

Skradziony sprzed domu rower, został błyskawicznie odnaleziony, w dużej mierze przez szczęśliwy zbieg okoliczności. Dzięki temu, że właściciel zostawił jedną rzecz w saszetce, przypiętej do jednośladu, policjantom udało się namierzyć złodzieja i odzyskać sprzęt. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:51
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Zapomniał wyjąć z saszetki. To pomieszało szyki złodziejowi rowerów
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Etui na słuchawki pomogło odzyskać rower

Zawsze cieszy fakt, że coś, co zostało skradzione, udało się odzyskać. Kiedy właściciel zgłosił kradzież roweru z posesji, już na początku interwencji wyszła na jaw cenna informacja. W saszetce, przypiętej do roweru, poszkodowany, zostawił przypadkiem etui do słuchawek, wyposażone w funkcję lokalizacji.  Mężczyzna, dzięki aplikacji w telefonie, mógł na bieżąco sprawdzać miejsce, w którym znajdowało się etui, a tym samym śledzić prawdopodobną lokalizację skradzionego roweru.

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Jak ustalili policjanci, rower w momencie kradzieży, znajdował się na posesji prywatnej i nie był zabezpieczony żadną blokadą. Furtka także nie była zamknięta na klucz. To właśnie przyciągnęło uwagę sprawcy, który bez problemu wszedł na podwórko i zabrał sprzęt. 

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Dzięki lokalizatorowi, znajdującemu się w etui na słuchawki, funkcjonariusze szybko znaleźli skradziony jednoślad, a następnie zatrzymali 29-latka, który usłyszał zarzut kradzieży. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 5 lat więzienia. 

Policja apeluje, aby pamiętać o zabezpieczaniu rowerów, nawet jeśli znajdują się one na naszej posesji. Tego typu zdarzenie, pokazuje, że wciąż ważne są dodatkowe zabezpieczenia. I choć właściciel nie przewidywał, że pozostawienie etui do słuchawek w saszetce rowerowej, pomoże w odzyskaniu skradzionego roweru, to funkcja lokalizacji okazała się bezcenna. Warto zatem korzystać z lokalizatorów w takim kontekście. Coraz więcej sprzętów tego typu można kupić w popularnym Action lub sklepach z elektroniką. To niedrogie urządzenie, a w przypadku kradzieży, może znacząco zwiększyć szanse na szybkie odzyskanie skradzionego mienia. 

Policjanci przypominają także o stosowaniu solidnych, certyfikowanych zabezpieczeń.  Najlepiej sprawdzają się zapięcia typu U-lock oraz łańcuchowe z hartowanej stali. 

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Źródła zdjęć: Mcklin / Shutterstock
Źródła tekstu: wejherowo.policja.gov.pl