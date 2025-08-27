Intel pełen luk. Dane 270 tys. pracowników mogły źle skończyć

Haker wykradł dane pracowników Intela

Specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa Eaton Z opisał swoje działania na swoim blogu. Jak twierdzi, poprzez zaniedbania ochrony jednego z wewnętrznych portali dla pracowników Intela, mógł on bez większych problemów zmienić sposób, w jaki serwis weryfikował użytkowników i następnie wydobyć z niego informacje o wszystkich pracownikach firmy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co gorsza, kilka innych wewnętrznych serwisów firmy działało w podobny sposób, dając hakerowi dostęp do wielu poufnych informacji nie tylko o pracownikach, ale także projektach i wewnętrznych procedurach firmy.

Eaton Z zdołał pobrać plik wielkości ponad 1 GB zawierający między innymi takie dane osobowe jak imię, nazwisko, rola w firmie, adres, numer telefonu wszystkich 270 tysięcy pracowników firmy.

Informacje zdobyte przez hakera mogłyby posłużyć do kradzieży tożsamości albo dostępu do innych serwisów, z których korzystają pracownicy Intela, w tym ich social mediów.

Haker liczył na zarobek za wykrycie luk w systemie

Eaton Z, licząc na wynagrodzenie ze specjalnego programu firmy, poinformował Intel o tych lukach w systemie bezpieczeństwa już w październiku 2024 roku. Firma naprawiła błędy do lutego tego roku. Hakerowi odmówiono jednak wypłaty, ignorując powagę całej sytuacji.