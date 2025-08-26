Zainstalowałeś na telefonie? To błąd, w moment wyczyści ci konto

Przed zagrożeniem ostrzega firma Zimperium zLabs. Natrafili oni na nowy wariant trojana na Androida o nazwie HOOK, którego celem jest przestraszenie użytkowników urządzeń mobilnych i nakłonienie do zapłaty okupu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Groźny trojan na Androida

Charakterystyczną cechą najnowszego wariantu jest jego zdolność do wdrożenia pełnoekranowej nakładki ransomware, która ma na celu zmuszenie ofiary do zapłaty okupu. Ta nakładka przedstawia alarmujący komunikat "*OSTRZEŻENIE*" wraz z adresem i kwotą portfela, które są dynamicznie pobierane z serwera dowodzenia i kontroli. powiedział badacz Zimperium zLabs, Vishnu Pratapagiri.

Nakładka jest uruchamiana zdalnie, za pomocą polecenia wydawanego za pomocą serwera C2. W każdym momencie atakujący może wyłączyć komunikat, wysyłając komendę "delete_ransomware".

Poza tym HOOK ma być odgałęzieniem innego trojana bankowego, o którym ostatnio pisaliśmy. Chodzi o oprogramowanie o nazwie ERMAC. W związku z tym jego możliwości nie ograniczają się tylko do wspominanego komunikatu z ostrzeżeniem. Potrafi też wyświetlać nakładki udające logowanie do aplikacji bankowych i w ten sposób kraść dane uwierzytelniające.

Niestety, to nie wszystko. Pozostałe możliwości HOOK obejmują między innymi możliwość wysyłania wiadomości SMS na określone numery telefonów, przesyłania strumieniowego ekranu ofiary, robienia zdjęć za pomocą przedniego aparatu oraz kradzieży plików cookie i fraz odzyskiwania związanych z portfelami kryptowalut.

Co gorsze, oprogramowanie cały czas jest rozwijane. W najnowszej wersji pojawiło się aż 107 zdalnych poleceń, w tym aż 38 nowych. Pozwalają one też wysyłać monity do kradzieży kodu PIN lub wzoru ekranu blokady, a nawet fałszywych nakładek NFC.