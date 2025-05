Twój Pixel 6a to tykająca bomba? Są nowe raporty o samozapłonach baterii

To nie pierwszy raz, gdy słyszymy o problemach z ogniem w Pixelu 6a. W grudniu 2024 roku inny użytkownik Reddita, "GroundAny1309" , również skarżył się na zapalenie się jego Pixela 6a podczas nocnego ładowania nieoryginalną ładowarką , jednak nie przedstawił zdjęć dokumentujących incydent. Z kolei w kwietniu 2025 roku na forach wsparcia Google pojawiła się relacja osoby, której Pixel 6a miał stanąć w płomieniach , leżąc bezczynnie. Na zdjęciach widać, że telefon był umieszczony w pancernym etui, które często charakteryzują się słabym odprowadzaniem ciepła.

Spuchnięte baterie w telefonach to niebezpieczny, choć niestety powszechny problem, dotykający wszystkich producentów smartfonów. Przypadkowe przebicie spuchniętej baterii prowadzi do jej zapłonu. Telefony mogą również stanąć w ogniu, jeśli inne części związane z baterią lub ładowaniem ulegną awarii. Dlatego zaleca się korzystanie z ładowarek i kabli renomowanych producentów . Nieoryginalne akcesoria mogą zagrażać bezpieczeństwu, chociaż producenci telefonów również ponoszą odpowiedzialność za wbudowanie w urządzenia odpowiednich zabezpieczeń.

Niestety, w przypadku Google'a wydaje się rysować pewien wzorzec problemów z bateriami w serii Pixel A . Firma nie ujawniła szczegółów technicznych dotyczących problematycznej aktualizacji baterii w Pixelu 4a , jednak z informacji o wycofaniu produktu z rynku wiadomo, że bateria tego modelu była narażona na przegrzanie , co stwarzało ryzyko pożaru lub poparzeń.

Niepokojące sygnały dotyczą również nowego Pixela 9a (nasz test). Znany YouTuber Zac z kanału JerryRigEverything zwrócił uwagę na baterię w tym modelu, wskazując, że jest ona zamocowana zbyt dużą ilością kleju, co czyni jej wymianę niezwykle trudną. To zła wiadomość dla długowieczności telefonu, ponieważ podczas próby wymiany baterii istnieje ryzyko uszkodzenia samego telefonu lub, co gorsza, samej baterii. Niestety, istnieje duże prawdopodobieństwo, że użytkownicy będą chcieli w końcu wymienić baterię, ponieważ Pixel 9a wprowadza nową, obowiązkową funkcję "zdrowie baterii", która z czasem będzie ograniczać czas pracy i szybkość ładowania, aby zarządzać długoterminową żywotnością i wydajnością ogniwa. Google nie potwierdziło związku, ale premiera Pixela 9a została opóźniona z powodu nieokreślonego "problemu z jakością komponentów".