Głośny cyberatak narobił bałaganu. Zarzuty dla dwóch nastolatków

Co prawda, sam atak nie miał bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie pociągów metra czy autobusów, mocno natomiast skomplikował działanie całej organizacji. Według wyliczeń ekspertów, atak naraził firmę na koszty wysokości aż 39 milionów funtów.

Ruszył proces dwójki nastolatków

W tym tygodniu ruszył proces dwójki nastolatków oskarżonych o przeprowadzenie tego ataku. 19-letni Thalha Jubair oraz 18-letni Owen Flowers zostali aresztowaniu przez londyńską policję w swoich domach we wtorek. W czwartek pojawili się już w sądzie w Westminster oskarżeni o konspirowanie i nieuprawniony dostęp do systemów informatycznych TfL.

Skutki ich ataku Transport for London odczuwało przez ponad trzy miesiące. Tyle czasu zajęło bowiem naprawienie niektórych funkcjonalności systemu firmy oraz weryfikacja tożsamości ponad 25 tysięcy pracowników, którzy w wyniku kradzieży danych osobowych musieli osobiście stawić się w placówkach firmy.

Cieszymy się, że policji udało się złapać dwójkę sprawców tego incydentu, który dotknął nas w zeszłym roku. możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie Transport for London.

Przedstawiciel policji Paul Foster również nie krył zadowolenia z efektu długiego śledztwa, prowadzonego przez jednostkę do walki z cyberprzestępstwami - National Cyber Crime Unit.

Dzisiejszy akt oskarżenia to efekt długiego dochodzenia. Ten atak miał ogromne konsekwencje i straty finansowe liczone w milionach funtów.