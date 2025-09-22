Trzy europejskie lotniska z problemem. Naprawa usterki nadal trwa

Atak hakerski na lotniska - cel był jeden

Hakerzy sparaliżowali pracę, między innymi, lotniska Heathrow w Londynie oraz lotnisk w Berlinie i Brukseli. Celem ich ataku był system odprawy pasażerów, stworzony przez firmę Collins Aerospace.

Problemy zaczęły się już w sobotę, kiedy to przynajmniej kilkadziesiąt lotów ze wspomnianych portów lotów zostało odwołanych i kilkaset kolejnych miało opóźnienia. Problemy dotyczyły procesu odprawy oraz nadawania bagażu. Niedziałający system odpraw sprawiał, że na lotniskach ustawiały się kolejki paraliżując działanie terminali i zmuszając władze lotnisk do odwołania części lotów.

Najszybciej z problem poradziło sobie londyńskie Heathrow. Tam już w sobotnie popołudnie większość problemów została opanowana a niedzielna siatka lotów miała już tylko niewielkie opóźnienia. W niedzielę swoje problemy rozwiązało także lotnisko w Berlinie.

Zdarzają się przypadki dłuższego oczekiwania podczas odprawy i nadawania i odbioru bagażu. Opóźnienia nie różnią się jednak znacząco od tych notowanych w normalnych warunkach funkcjonowania lotniska. - mogliśmy przeczytać we wczorajszym oświadczeniu berlińskiego lotniska.

Największe zamieszanie hakerzy wywołali natomiast w Brukseli. Lokalne lotnisko nadal nie poradziło sobie w pełni z problemami technicznymi i było zmuszone odwołać także część poniedziałkowych lotów. Według przedstawicieli lotniska firma Collins Aerospace nadal nie dostarczyła aktualizacji oprogramowania, która w pełni usunęłaby i zabezpieczyła system przed skutkami tego ataku.

Przedstawiciele Collins Aerospace zapewnili, że cały czas pracują nad zmianami i są w stałym kontakcie z lotniskami, które borykają się z tymi problemami.