Twoja prywatność nie istnieje. Służby mają do niej dostęp bez zgody sądu

W Polsce obowiązują przepisy, na mocy których firmy telekomunikacyjne mają obowiązek przez rok trzymać nasze dane na temat rozmów, SMS-ów oraz danych lokalizacyjnych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co więcej, mają obowiązek udostępniać je służbom i to bez konieczności uzyskania zgody z sądu. Tylko w zeszłym roku skarbówka czy Straż Graniczna aż 2,1 mln wystąpiły z wnioskiem o dostęp do takich informacji. Rzecz w tym, że to niezgodne z unijnymi przepisami, na co zwraca uwagę Dziennik Gazeta Prawna.

Telekomu nielegalnie przechowują dane Polaków?

Uwagę na to zwraca cytowany przez DGP adwokat dr Paweł Litwiński. Jego zdaniem przepisy są tak skonstruowane, że mogą ujawniać tożsamość źródeł dziennikarskich, które są pod prawną ochroną. Nikt, poza sądem, nie może domagać się od dziennikarza ujawnienia jego źródeł.

Dane zbierane w trybie retencji mogą ujawniać tożsamość źródeł dziennikarskich: wiedząc, z kim rozmawiał dziennikarz, można ustalić źródło informacji dziennikarskich. powiedział adwokat dr Paweł Litwiński.