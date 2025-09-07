Masz smartfon? To masz nowy powód do obaw

W drugim kwartale 2025 roku cyberzagrożenia mobilne pozostają na szczycie listy problemów dla użytkowników smartfonów. Firma Kaspersky wykryła blisko 143 tys. złośliwych pakietów instalacyjnych na Androida. Jakby tego było mało, to nowe wersje spyware'u po raz kolejny przedostały się także do ekosystemu iOS.

Ukradną kasę z konta

Co jest największym zagrożeniem dla użytkowników? Choć liczba ataków typu malware, adware oraz niepożądanego oprogramowania spadła do 10,71 miliona, trojany bankowe i sprytne szpiegowskie kampanie nadal stanowią największe ryzyko.

Trojany (głównie rodzina Mamont) odpowiadają za prawie 32 proc. wykrytych mobilnych zagrożeń w drugim kwartale 20205 roku. Trojany bankowe (42,2 tys. przypadków) najczęściej kradną dane dostępowe, przechwytują SMS-y z kodami uwierzytelniającymi, a tym samym umożliwiają przejęcie konta. Szczególnie aktywny był Mamont.ev. Wcześniej był on niewidoczny, ale w drugim kwartale stanowił aż 17 proc. infekcji bankowych trojanów.

Inne zagrożenia

Badacze wykryli także nowy spyware – SparkKitty, związany z rodziną SparkCat. Program ten wykrada zdjęcia z galerii (w tym kody do portfeli kryptowalut). W tym wypadku cyberprzestępcy biorą na cel zarówno użytkowników Androida, jak i iOS-a.