Bezpieczeństwo

Masz smartfon? To masz nowy powód do obaw

Malware jest coraz poważniejszym zagrożeniem dla naszych telefonów. Gdzie się nie obejrzymy, tam czyha na nas niebezpieczeństwo.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:39
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Masz smartfon? To masz nowy powód do obaw

W drugim kwartale 2025 roku cyberzagrożenia mobilne pozostają na szczycie listy problemów dla użytkowników smartfonów. Firma Kaspersky wykryła blisko 143 tys. złośliwych pakietów instalacyjnych na Androida. Jakby tego było mało, to nowe wersje spyware'u po raz kolejny przedostały się także do ekosystemu iOS.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ukradną kasę z konta

Co jest największym zagrożeniem dla użytkowników? Choć liczba ataków typu malware, adware oraz niepożądanego oprogramowania spadła do 10,71 miliona, trojany bankowe i sprytne szpiegowskie kampanie nadal stanowią największe ryzyko.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon OPPO Reno 13 FS 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Granatowy
Smartfon OPPO Reno 13 FS 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Granatowy
-100 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Telefon MAXCOM Classic MM245 4G Czarny
Telefon MAXCOM Classic MM245 4G Czarny
0 zł
219 zł - najniższa cena
Kup teraz 219 zł
Smartfon REALME 14 Pro 5G 8/256GB 6.77" 120Hz Szary
Smartfon REALME 14 Pro 5G 8/256GB 6.77" 120Hz Szary
0 zł
1499 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499 zł
Advertisement

Trojany (głównie rodzina Mamont) odpowiadają za prawie 32 proc. wykrytych mobilnych zagrożeń w drugim kwartale 20205 roku. Trojany bankowe (42,2 tys. przypadków) najczęściej kradną dane dostępowe, przechwytują SMS-y z kodami uwierzytelniającymi, a tym samym umożliwiają przejęcie konta. Szczególnie aktywny był Mamont.ev. Wcześniej był on niewidoczny, ale w drugim kwartale stanowił aż 17 proc. infekcji bankowych trojanów.

Inne zagrożenia

Badacze wykryli także nowy spyware – SparkKitty, związany z rodziną SparkCat. Program ten wykrada zdjęcia z galerii (w tym kody do portfeli kryptowalut). W tym wypadku cyberprzestępcy biorą na cel zarówno użytkowników Androida, jak i iOS-a.

Coraz większy problem stanowią też tzw. backdoory preinstalowane na niektórych urządzeniach (Triada.z). Nową ścieżką ich ataku okazały się aplikacje z treściami dla dorosłych, które budują botnet do ataków DDoS. Poza tym fałszywe VPN-y (np. Trojan-Spy.AndroidOS.OtpSteal) podszywają się pod narzędzia prywatności, by przechwytywać kody SMS i przekazywać je napastnikom przez Telegram.

Zobacz: Duże przejęcie przez polskiego giganta. Wykupili belgijską firmę

Image
telepolis
malware malware dla Androida malware na Androidzie Kaspersky Android malware
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Cyber Press