Kraków nie do zhakowania? Miasto włącza kwantową tarczę

Fizyka zamiast matematyki

Tradycyjne szyfrowanie opiera się na skomplikowanej matematyce. Kwantowa dystrybucja klucza (QKD) idzie o krok dalej i wykorzystuje prawa fizyki. To technologia, której na ten moment nie da się złamać.

Dalsza część tekstu pod wideo

Specjaliści z ACK Cyfronet AGH połączyli Urząd Miasta Krakowa ze swoim centrum obliczeniowym. To pierwsze takie wdrożenie w regionie. Przesył danych odbywa się przez specjalne łącze o przepustowości aż 100 Gb/s.

Jak działa ten system?

Zasada działania QKD jest genialna w swojej prostocie. Każda próba podejrzenia przesyłanego klucza kończy się jego natychmiastowym zniszczeniem. System od razu podnosi alarm i odcina transmisję.

Haker nie może "skopiować" klucza po cichu. Prawa mechaniki kwantowej na to nie pozwalają. Klucze są generowane w czasie rzeczywistym, więc nie trzeba ich nigdzie przechowywać. To eliminuje jeden z najsłabszych punktów tradycyjnej kryptografii.

Technologia kwantowej dystrybucji kluczy szyfrujących bazuje na zabezpieczonej kwantowo komunikacji pary urządzeń. Po stronie Cyfronetu jedno urządzenie generuje klucze za pomocą kwantowego generatora liczb losowych. Klucze są następnie przekazywane do szyfratora, który szyfruje połączenie pomiędzy Urzędem Miasta a Cyfronetem. Po stronie Urzędu Miasta Krakowa znajduje się drugie urządzenie, odbierające klucze i przekazujące je do lokalnego szyfratora, który odpowiada za szyfrowanie i rozkodowanie danych po stronie Urzędu. Marek Chorąży, specjalista w zakresie technologii kwantowych w Cyfronecie, główny inżynier wdrożenia systemu QKD

Inwestycja na długie lata

Prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, podkreśla, że to inwestycja w bezpieczeństwo na dekady. Świat przygotowuje się na erę komputerów kwantowych. Takie maszyny w przyszłości z łatwością poradzą sobie z dzisiejszymi hasłami.

To nie jest projekt na dziś, ale inwestycja w bezpieczeństwo Krakowa na dekady. Po podpisaniu listu intencyjnego z AGH mówiliśmy, że chcemy wyprzedzać zagrożenia w cyberprzestrzeni – dziś pokazujemy, że potrafimy przejść od deklaracji do konkretnych, przełomowych wdrożeń. Kwantowa dystrybucja kluczy to najwyższy możliwy standard ochrony danych, oparty na prawach fizyki, a nie na kompromisach. Dzięki współpracy z AGH i Cyfronetem Kraków buduje swoje cyfrowe bezpieczeństwo w oparciu o naukę, innowacje i odpowiedzialność za dane mieszkańców, stając się jednocześnie aktywnym uczestnikiem europejskich działań na rzecz bezpiecznej komunikacji przyszłości. Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa

Krakowska "Cyfrowa Tarcza" ma zapobiegać zagrożeniom, zanim te w ogóle się pojawią. Dzięki współpracy z AGH miasto chroni dane swoich mieszkańców przy użyciu najnowocześniejszej nauki. To nie są tylko puste deklaracje, ale konkretny sprzęt działający w terenie.

Polska w kwantowej sieci Europy

Krakowskie wdrożenie to część większego planu. Polska buduje sieć PIONIER-Q, która łączy najważniejsze centra komputerowe w kraju. Wkrótce podobne bezpieczne łącza powstaną między Polską a sąsiednimi państwami.