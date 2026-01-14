Aplikacje

Nowa funkcja Zdjęć Google może okazać się przydatna dla baterii telefonu

Zdjęcia Google wkrótce sprawią, że zmniejszy się użycie naszej baterii w telefonie. Wszystko za sprawą ograniczenia częstotliwości wykonywania kopii zapasowych w aplikacji.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:47
0
Zdjęcia Google - na horyzoncie nowa funkcja

Usługa Zdjęcia Google znów wychodzi naprzeciw użytkownikom i chce poprawić komfort korzystania z aplikacji. Tym razem przygotowuje nową funkcję oszczędzającą baterię, która ograniczy częste tworzenie kopii zapasowych. 

Po pierwsze, optymalizacja

Android Authority odkrył nowe ustawienie w aplikacji "Optymalizuj kopię zapasową, aby wydłużyć czas pracy baterii". Po włączeniu tego ustawienia zmieni się sposób działania aplikacji Zdjęć Google w tle. Tworzenie kopii zapasowych stanie się rzadsze. I bardzo dobrze - jeśli nie korzystasz z aplikacji jakoś bardzo aktywnie, nie jest to wcale konieczne. 

Nie jest żadnym zaskoczeniem, że przez długie lata funkcje tworzenia kopii zapasowych w Zdjęciach Google, koncentrowały się głównie na zużywaniu danych. Użytkownicy mogli dokonać wyboru, czy kopie te będą tworzone przez sieć komórkową , czy przez Wi-Fi, albo ograniczyć przesyłanie danych przez sieci lub całkowicie wstrzymać synchronizację. 

Do tej pory wprowadzono niewiele nowości w tym zakresie. A wiadomo, że każde tworzenie agresywnych kopii zapasowych w tle wyczerpuje baterię telefonu. Na chwilę obecną, jedynym rozwiązaniem jest całkowite wyłączenie tworzenia kopii. Dobrze zatem, że to się wkrótce zmieni. Nowe ustawienie ograniczy działanie Zdjęć Google w tle, umożliwiając rzadsze tworzenie kopii zapasowych, gdy nie korzystasz z aplikacji. Nie będzie nieustannej synchronizacji każdego nowego zdjęcia lub nagrania chwilę po jego zrobieniu. 

Jednym słowem, Zdjęcia Google ograniczą (a nie całkowicie wyłączą) działanie w tle, aby wydłużyć działanie baterii. 

