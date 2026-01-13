Aplikacje

Nie chcesz przycisku "Zapytaj" w Zdjęciach Google? Wystarczą 2 kliknięcia

Wcale nie musisz lubić się z przyciskiem "Zapytaj" w Zdjęciach Google. Okazuje się, że można łatwo przywrócić klasyczny pasek wyszukiwania.

Anna Kopeć (AnnaKo)
Nie chcesz przycisku "Zapytaj" w Zdjęciach Google? Wystarczą 2 kliknięcia

Google wprowadziło funkcję "Zapytaj" ("Ask Photo") w 2024 roku, aby umożliwić korzystającym wpisywanie całych zapytań w języku naturalnym, a nie tylko pojedynczych słów kluczowych. Przycisk "Zapytaj" szybko zastąpił tradycyjne wyszukiwanie w aplikacji, obiecując inteligentniejsze narzędzie Gemini. To ono pozwoliłoby przeszukiwać bibliotekę uwzględniając kontekst. Sztuczna inteligencja miałaby oszczędzić nam czas - nie musielibyśmy mozolnie przewijać wyników wyszukiwania.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zależy jednak, kto co lubi

Okazało się jednak, że wielu użytkowników Zdjęć Google tęskni za starą wyszukiwarką i wcale nie chce korzystać z funkcji "Zapytaj". Wystarczy spojrzeć na Reddita, aby zauważyć, że wielu korzystających twierdzi, że tradycyjny pasek wyszukiwania działa lepiej niż przycisk "Zapytaj", obsługiwany przez Gemini. Bywa, że na podane hasło nie wyświetla się nic, albo pojawia się wyselekcjonowany zestaw wyników, który nie zawsze odpowiada celowi wyszukiwania. 

Najwyraźniej, wdrożenie nowej funkcji AI nie spełniło oczekiwań wielu użytkowników. Ale dobrą wiadomością jest, to, że łatwo z powrotem przywrócić klasyczny pasek wyszukiwania. 

Dwa sposoby na pozbycie się przycisku "Zapytaj" 

Jak to zrobić?

  1. Otworzyć aplikację. 
  2. Kliknąć zdjęcie profilowe.
  3. Przejść do ustawień Zdjęć.
  4. Otworzyć Preferencje.
  5. Wyszukać funkcje aplikacji Tap Gemini w Zdjęciach i wyłączyć je.

Można też powrócić do starego interfejsu Zdjęć Google klikając dwukrotnie w przycisk "Zapytaj". 

telepolis
Google Photos Zdjęcia Google google zdjęcia Google Zdjęcia AI
Zródła zdjęć: Photo For Everything / Shutterstock
Źródła tekstu: androidauthority.com