Zdjęcia Google zrobią z ciebie mema. Nadchodzi funkcja Me Meme

Sztuczna inteligencja w Zdjęciach Google potrafi już wiele – od magicznej gumki po tworzenie kolarzy czy animacji z AI. Teraz gigant z Mountain View postanowił wykorzystać swoje algorytmy do celów już czysto rozrywkowych. Nowa funkcja o nazwie Me Meme właśnie zaczęła trafiać do użytkowników.

Mechanizm działania jest prosty i wykorzystuje algorytmy AI Google. Narzędzie pozwala na szybkie przerobienie własnego selfie na popularny format memowy. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie na forum wsparcia Google, funkcja jest obecnie wdrażana dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych.

Jak działa Me Meme?

Proces tworzenia własnego mema został maksymalnie uproszczony, aby każdy mógł to zrobić w kilka sekund bez znajomości obsługi programów graficznych. Na początek należy w aplikacji Zdjęcia Google wybrać opcję Utwórz i następnie Me Meme. W kolejnym kroku użytkownik wybiera szablon mema, z gotowej biblioteki Google lub przesyłając własny obrazek bazowy. Następnie dodaje zdjęcie swojej twarzy, najlepiej wyraźne selfie. Po kliknięciu Generuj, AI dopasowuje twarz użytkownika do wybranego obrazka.

Gotowe dzieło można zapisać, wygenerować ponownie (jeśli efekt nie jest zadowalający) lub od razu udostępnić znajomym. Google sugeruje używanie zdjęć, na których twarz jest dobrze oświetlona i skierowana na wprost, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

Premiera Me Meme nie jest całkowitym zaskoczeniem dla osób śledzących rozwój aplikacji Google. Już w październiku odnalezione fragmenty kodu sugerowały prace nad generatorem memów. Wtedy jedynym widocznym szablonem był słynny pies siedzący w płonącym pokoju z podpisem „This is fine”.

Teraz wiemy, że Google udostępni znacznie więcej szablonów, a także pozwoli na wgrywanie własnych wzorów. Choć w internecie istnieje mnóstwo generatorów obrazów AI, które potrafią zrobić coś podobnego, integracja tej funkcji bezpośrednio w galerii zdjęć na smartfonie z Androidem to spory atut w walce o uwagę użytkownika.