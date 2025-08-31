Zakupy z ChatGPT? Pomyśl dwa razy zanim poprosisz go o pomoc
Sztuczna inteligencja przebojem wdarła się do naszego życia. Początkowo korzystaliśmy z niej dla w miarę prostych zapytań. Z czasem i pojawianiem się kolejnych wersji AI zadania, które za nas wykonuje stały się bardziej złożone.
Zakupy z ChatGPT coraz popularniejsze, ale czy pomocne?
Przez modele sztucznej inteligencji możemy nie tylko rozwiązać zadanie lub szybciej napisać maila, czy prezentację. AI pomoże też w rezerwacji stolika w restauracji czy zakupach online.
I tutaj przychodzi właśnie pytanie, czy powinniśmy ufać sugestiom pokazywanym przez ChatGPT lub Google Overviews? Firma BrightEdge przeprowadziła badania w tym zakresie analizując zakupowe podpowiedzi od ChatGPT, Google AI Overviews oraz Google AI Mode. Na podstawie dziesiątek tysięcy zapytań firma przedstawiła bardzo ciekawe wyniki.
Okazuje się, że w ponad 60% wyszykiwań te trzy narzędzia podają zupełnie różne propozycje. Tylko w 17% przypadków wszystkie trzy platformy podały tę samą markę jako odpowiedź na takie samo zapytanie.
Oto kilka najciekawszych wyników z badania BrightEdge:
- W 61,9% przypadków narzędzia podają inne propozycje
- W zaledwie 33,5% przypadkw ta sama marka pojawia się w odpowiedziach wszystkich narzędzi
- W 4,6% przypadków narzędzia nie podają żadnej konkretnej marki na zapytanie zakupowe
Według badania BrightEdge, w zaledwie 17% przypadków, wszystkie trzy narzędzia AI podają tą samą markę jako pierwszy wybór. To oznacza, że w przypadku zapytania o zakup danego produktu w większości przypadków ChatGPT, Google AI Overview i Google AI Mode podadzą propozycje trzech różnych firm.
Tym samym, aby zebrać kompletne informacje o zakupie danego produktu, użytkownik powinien skorzystać ze wszystkich wspomnianych narzędzi, aby zbudować sobie pełen obraz konkurencji na danym rynku. Wychodzi więc na to, że narzędzia AI nadal nie są zbyt pomocne w robieniu zakupów online.