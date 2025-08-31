Zakupy z ChatGPT? Pomyśl dwa razy zanim poprosisz go o pomoc

Zakupy z ChatGPT coraz popularniejsze, ale czy pomocne?

Przez modele sztucznej inteligencji możemy nie tylko rozwiązać zadanie lub szybciej napisać maila, czy prezentację. AI pomoże też w rezerwacji stolika w restauracji czy zakupach online.

I tutaj przychodzi właśnie pytanie, czy powinniśmy ufać sugestiom pokazywanym przez ChatGPT lub Google Overviews? Firma BrightEdge przeprowadziła badania w tym zakresie analizując zakupowe podpowiedzi od ChatGPT, Google AI Overviews oraz Google AI Mode. Na podstawie dziesiątek tysięcy zapytań firma przedstawiła bardzo ciekawe wyniki.

Okazuje się, że w ponad 60% wyszykiwań te trzy narzędzia podają zupełnie różne propozycje. Tylko w 17% przypadków wszystkie trzy platformy podały tę samą markę jako odpowiedź na takie samo zapytanie.

Oto kilka najciekawszych wyników z badania BrightEdge:

W 61,9% przypadków narzędzia podają inne propozycje

W zaledwie 33,5% przypadkw ta sama marka pojawia się w odpowiedziach wszystkich narzędzi

W 4,6% przypadków narzędzia nie podają żadnej konkretnej marki na zapytanie zakupowe

Według badania BrightEdge, w zaledwie 17% przypadków, wszystkie trzy narzędzia AI podają tą samą markę jako pierwszy wybór. To oznacza, że w przypadku zapytania o zakup danego produktu w większości przypadków ChatGPT, Google AI Overview i Google AI Mode podadzą propozycje trzech różnych firm.