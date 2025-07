Zaczęło się. Netflix otworzył puszkę pandory

Netflix zaczyna korzystać z AI do tworzenia efektów

W miniony czwartek 17 lipca 2025 r. odbyło się sprawozdanie finansowe Netflixa. W jego trakcie, CEO firmy Ted Sarandos wyjawił, że efekty specjalne w jednym ze swoich seriali ("Eternauta" produkcji argentyńskiej) zostały stworzone przy pomocy generatywnej sztucznej inteligencji . Jest to pierwsza produkcja Netflixa, która korzysta z Gen AI .

"Eternauta" to serial post-apokaliptyczny, który trafił do biblioteki Netflixa w kwietniu 2025 r. Jedna ze scen w serialu ukazuje zniszczenie budynku w Buenos Aires. Jak się okazuje, tej sceny nie stworzono przy użyciu konwencjonalnych technik efektów specjalnych, lecz wykorzystując AI. Jak wyjawił Sarandos, pozwoliło to "uzyskać świetne rezultaty w wyjątkowo krótkim czasie". Wg CEO Netflixa proces tworzenia tej sceny przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji zajął 10x mniej czasu niż w konwencjonalny sposób.