Xbox Cloud Gaming za darmo, ale za to z reklamami

Mowa tu o przeciekach, do których dotarł serwis Windows Central, który może pochwalić się naprawdę sprawdzonymi źródłami. Dodatkowo jeszcze w październiku 2025 roku przedstawiciel Microsoftu przyznał w rozmowie z New York Times, że firma testuje usługę udostępniania darmowych gier w chmurze w zamian za oglądanie reklam. Ta jednak miała być niezależna od Xbox Game Pass.

Darmowy Xbox Cloud Gaming

I to by się nawet zgadzało. Otóż wedle doniesień liczba udostępnionych gier ma być naprawdę mocno okrojona. Mowa tu głównie o tytułach, które gracze sami zakupili w wersji cyfrowej, oraz bibliotece gier określanej jako Xbox Retro Classics. Najprawdopodobniej więc mówimy o tytułach z pierwszego Xboxa oraz Xbox 360. Dodatkowo będą także nowsze gry objęte tak zwanymi dniami darmowej gry.