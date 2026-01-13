WhatsApp się ulepsza. Po cichu podsunie nam trafniejsze skojarzenia

Najnowsza wersja WhatsAppTest Flight wprowadza sugestie dotyczące naklejek, co skutecznie eliminuje konieczność otwierania i przeglądania całego panelu z nimi.

Korzystający z iPhone'ów w końcu będą mogli skorzystać

Jak podaje serwis WABetaInfo, najnowsza wersja aplikacji na system iOS zawiera to samo narzędzie do sugerowania naklejek, które pod koniec ubiegłego roku pojawiło się w wersji beta na system Android.

Odkryliśmy, że WhatsApp wprowadza funkcję sugerującą naklejki, gdy użytkownicy piszą swoje wiadomości. czytamy na WABetaInfo.

W obecnej wersji działa to równolegle z edytorem wiadomości. Kiedy użytkownik wstawi emoji (z przypisanymi naklejkami), to WhatsApp wyświetli małą ikonę naklejki po prawej stronie pola wprowadzania tekstu.

WABetaInfo

Dotknięcie tej ikony otwiera widok wyników, w którym wyświetlane są naklejki powiązane z emotką.

Tylko naklejki zawierające te skojarzenia mogą pojawiać się jako sugestie podczas pisania, co gwarantuje trafność i poprawność kontekstową wyników. Ten system pomaga WhatsApp skutecznie filtrować sugestie, nawet w przypadku użytkowników, którzy pobrali wiele pakietów naklejek. wyjaśnia WABetaInfo.