Aplikacje

WhatsApp się ulepsza. Po cichu podsunie nam trafniejsze skojarzenia

WhatsApp chce nas jeszcze lepiej poznać i sprawić, abyśmy zaoszczędzili czas podczas konwersacji. Nie będziemy musieli szukać odpowiedniej emotki, komunikator sam podsunie nam najtrafniejsze skojarzenie.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:54
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
WhatsApp się ulepsza. Po cichu podsunie nam trafniejsze skojarzenia

Najnowsza wersja WhatsAppTest Flight wprowadza sugestie dotyczące naklejek, co skutecznie eliminuje konieczność otwierania i przeglądania całego panelu z nimi. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Korzystający z iPhone'ów w końcu będą mogli skorzystać

Jak podaje serwis WABetaInfo, najnowsza wersja aplikacji na system iOS zawiera to samo narzędzie do sugerowania naklejek, które pod koniec ubiegłego roku pojawiło się w wersji beta na system Android.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon BLACKVIEW BV4800 SE 4/64GB 6.56" 90Hz Pomarańczowy
Smartfon BLACKVIEW BV4800 SE 4/64GB 6.56" 90Hz Pomarańczowy
0 zł
549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 549.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Różowy
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Różowy
0 zł
3325 zł - najniższa cena
Kup teraz 3325 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan czarny (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan czarny (CPO)
0 zł
4849.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4849.99 zł
Advertisement

Odkryliśmy, że WhatsApp wprowadza funkcję sugerującą naklejki, gdy użytkownicy piszą swoje wiadomości.

czytamy na WABetaInfo.

W obecnej wersji działa to równolegle z edytorem wiadomości. Kiedy użytkownik wstawi emoji (z przypisanymi naklejkami), to WhatsApp wyświetli małą ikonę naklejki po prawej stronie pola wprowadzania tekstu.

WhatsApp się ulepsza. Po cichu podsunie nam trafniejsze skojarzenia
WABetaInfo

Dotknięcie tej ikony otwiera widok wyników, w którym wyświetlane są naklejki powiązane z emotką. 

Tylko naklejki zawierające te skojarzenia mogą pojawiać się jako sugestie podczas pisania, co gwarantuje trafność i poprawność kontekstową wyników. Ten system pomaga WhatsApp skutecznie filtrować sugestie, nawet w przypadku użytkowników, którzy pobrali wiele pakietów naklejek. 

wyjaśnia WABetaInfo.

Póki co, funkcja ta nie jest kompatybilna z naklejkami tworzonymi za pomocą wbudowanego kreatora naklejek WhatsApp. Ale może się to wkrótce zmienić, bo z pewnością minie jeszcze trochę czasu zanim funkcja zostanie wdrożona. 

Image
telepolis
WhatsApp naklejki whatsapp nowa funkcja zmiany w whatsapp WhatsApp nowość
Zródła zdjęć: Rawpixel.com / Shutterstock
Źródła tekstu: WABetaInfo / to5mac.com