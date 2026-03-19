WhatsApp szykuje dużą zmianę dla wszystkich użytkowników

WhatsApp, jako jeden z najpopularniejszych komunikatorów internetowych na świecie, ciągle musi się rozwijać. Na szczęście jego twórcy doskonale zdają sobie z tego sprawę. Właśnie szykują nowość, która może znacząco poprawić jakość rozmów.

WhatsApp poprawi jakość rozmów

Serwis WABetaInfo, który specjalizuje się w tematyce WhatsAppa, donosi, że w najnowszej wersji beta na Androida pojawiły się wzmianki na temat szykowanej nowości. Chodzi o mechanizm filtrowania dźwięku w trakcie rozmów głosowych oraz wideo.

Nowość na razie jest w fazie projektowana, więc nie jest jeszcze dostępna dla użytkowników. Dopiero w przyszłości trafi do stabilnej wersji aplikacji. Pomimo tego już teraz wiadomo, do czego będzie służyć. Redukcja szumów będzie usuwać niepotrzebne dźwięki otoczenia, jak np. wiatr lub odgłosy samochodów, aby lepiej wyizolować głos rozmawiających osób i ułatwić w ten sposób komunikację.