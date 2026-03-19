WhatsApp szykuje dużą zmianę dla wszystkich użytkowników
Korzystanie z WhatsAppa stanie się jeszcze lepsze. Komunikator szykuje dużą zmianę dla wszystkich użytkowników.
WhatsApp, jako jeden z najpopularniejszych komunikatorów internetowych na świecie, ciągle musi się rozwijać. Na szczęście jego twórcy doskonale zdają sobie z tego sprawę. Właśnie szykują nowość, która może znacząco poprawić jakość rozmów.
WhatsApp poprawi jakość rozmów
Serwis WABetaInfo, który specjalizuje się w tematyce WhatsAppa, donosi, że w najnowszej wersji beta na Androida pojawiły się wzmianki na temat szykowanej nowości. Chodzi o mechanizm filtrowania dźwięku w trakcie rozmów głosowych oraz wideo.
Nowość na razie jest w fazie projektowana, więc nie jest jeszcze dostępna dla użytkowników. Dopiero w przyszłości trafi do stabilnej wersji aplikacji. Pomimo tego już teraz wiadomo, do czego będzie służyć. Redukcja szumów będzie usuwać niepotrzebne dźwięki otoczenia, jak np. wiatr lub odgłosy samochodów, aby lepiej wyizolować głos rozmawiających osób i ułatwić w ten sposób komunikację.
Z informacji wynika, że cały proces odszumiania będzie przeprowadzany lokalnie, bezpośrednio na urządzeniu. Dzięki temu nie ucierpi szyfrowanie end-to-end, które nadal będzie dostępne w przypadku rozmów wideo i głosowych.