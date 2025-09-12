Aplikacje

Koniec samowolki w sieci? Unia zapowiada ograniczenia wiekowe

Ograniczenia wiekowe w dostępie do mediów społecznościowych działają już w kilku krajach świata. Wkrótce mogą też obowiązywać w Polsce. Z takim pomysłem wyszła szefowa Komisji Europejskiej.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:31
Nikt chyba nie ma wątpliwości, że kontakt z mediami społecznościowymi w zbyt młodym wieku, może być szkodliwy dla dzieci. Wiedzą o tym między innymi Australijczycy, który wprowadzili ograniczenia wiekowe w dostępie do TikToka czy Instagrama.

W niedalekiej przyszłości podobne przepisy mogą zostać wprowadzone w Polsce. Tego chciałaby szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Zakaz TikToka i Instagrama?

Ursula von der Leyen zapowiedziała wprowadzenie w Unii Europejskiej ograniczeń wiekowych w dostępie do mediów społecznościowych. Mają to być regulacje, które ograniczą dostęp do wybranych serwisów zbyt młodym użytkownikom, zupełnie jak przy papierosach czy alkoholu.

Rodzice, a nie algorytmy, powinni wychowywać nasze dzieci. Ich głos musi zostać wysłuchany.

powiedziała szefowa Komisji Europejskiej.

Jeszcze w tym roku ma zostać powołany panel ekspertów, który zajmie się tą sprawą. Ma on wskazać najlepsze rozwiązanie dla Europejczyków. Ursula von der Leyen podkreśliła, że Komisja Europejska będzie uważnie obserwować to, co dzieje się w Australii, która już takie ograniczenia wprowadziła.

W tej debacie będziemy kierować się potrzebą wzmocnienia roli rodziców i budowania bezpieczniejszej Europy dla naszych dzieci. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo najmłodszych w sieci, Europa staje po stronie rodziców, a nie zysków.

dodała.
komisja europejska media społecznościowe unia europejska Ursula von der Leyen media społecznościowe zakaz Unia Europejska nowy obowiązek Unia Europejska nowy nakaz
Zródła zdjęć: Photostokerai / Shutterstock.com
Źródła tekstu: dlahandlu.pl