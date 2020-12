Teams: pojawią się dwie nowe funkcje, zwiększające efektywność

Microsoft testuje dwie nowe funkcje, które mają na celu zwiększenie produktywności w lekcjach zdalnych oraz podczas spotkań firmowych.

Pierwsza z tych nowych funkcji to "Powiadomienie o zakończeniu spotkania". Będzie ono wyskakiwać dokładnie pięć minut przed planowanym końcem wideokonferencji. Nie oznacza to, że nastąpi automatyczny koniec rozmowy po upływie tego czasu - jest to raczej taki przypominacz dla osób, które mają jeszcze jakieś tematy do poruszenia, a nie zdążyły jeszcze tego zrobić. I muszę przyznać, że ma to sens. Będzie to niewielka informacja, którą da się wyłączyć po wyświetleniu. Wygląda tak:

Zobacz: Teams: Breakout Rooms już wkrótce u wszystkich użytkowników

Przypomnienie będzie dostępne dla każdego rodzaju spotkań. A druga nowa funkcja dotyczy osób, które korzystają z Outlooka. Udostępnianie maili lub rozmowy z poziomu jednego będzie możliwe dla drugiego, a więc można będzie udostępnić mail z Outlooka w Teams, a rozmowę z Teams opublikować w Outlooku. Ponadto jest jeszcze jedna zaplanowana funkcja, ale wyłącznie dla użytkowników Teams na macOS - będzie to wsparcie dla Touch Bara.

Nowości mają pojawić się w pierwszym kwartale 2021 roku. Jak jednak pokazuje nam dotychczasowy rozwój komunikatora, do tego czasu Microsoft z pewnością doda jeszcze sporo innych elementów.

Zobacz: Teams: zakończyły się listopadowe aktualizacje

