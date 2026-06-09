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Spotify idzie po więcej. Użytkownik skorzysta i to na swoich zasadach

Spotify to ulubiona aplikacja coraz większej ilości osób. Nic dziwnego, że twórcy wciąż ją udoskonalają. Najnowsza funkcja Spotify może radykalnie zmienić sposób, w jaki będziemy doświadczać muzykę. Od teraz będziemy mogli nie tylko słuchać utworów z listy, ale także słuchać dynamicznych koncertów. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:33
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Spotify idzie po więcej. Użytkownik skorzysta i to na swoich zasadach
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Spotify z nowością dla fanów koncertów

Do tej pory, można było posłuchać na Spotify jedynie utworów, które ktoś wcześniej umieścił w aplikacji. Ale, jak widać, te czasy, już za moment odejdą do przeszłości. Spotify ma plany, które zakładają strumieniowanie muzyki na żywo. Oznacza to tylko jedno, w momencie, kiedy twój ulubiony artysta będzie dawał koncert, ty także będziesz mógł uczestniczyć w tym wydarzeniu na bieżąco, wraz z całą widownią, nawet jeśli jedziesz do pracy zatłoczonym tramwajem. To tylko przykład. Równie dobrze, możesz zaszyć się w wynajętym domku na obrzeżach miasta i przeżywać to muzyczne wydarzenie w słuchawkach na uszach. Wszystko dzięki aplikacji Spotify. 

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Nie każdy może pozwolić sobie na udział w koncercie

Według doniesień Bloomberga Spotify prowadzi właśnie zaawansowane rozmowy z promotorami festiwali i koncertów w kwestii licencji i pozwoleń na transmisję na żywo. Wszystko zatem wskazuje na to, że wkrótce będziemy mogli bieżące wydarzenia odpalić sobie w apce i nic nas nie ominie. Spotify już przetestował tego typu koncert - w aplikacji pojawił się show Dua Lipy w Meksyku. 

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Przypomnijmy, że w maju Spotify testował także opcję rezerwowania biletów przez aplikację. Testy na razie przeprowadzane były tylko w USA. 

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Źródła zdjęć: GaudiLab / Shutterstock
Źródła tekstu: businesstoday.com, Spotify