Spotify idzie po więcej. Użytkownik skorzysta i to na swoich zasadach

Spotify z nowością dla fanów koncertów

Do tej pory, można było posłuchać na Spotify jedynie utworów, które ktoś wcześniej umieścił w aplikacji. Ale, jak widać, te czasy, już za moment odejdą do przeszłości. Spotify ma plany, które zakładają strumieniowanie muzyki na żywo. Oznacza to tylko jedno, w momencie, kiedy twój ulubiony artysta będzie dawał koncert, ty także będziesz mógł uczestniczyć w tym wydarzeniu na bieżąco, wraz z całą widownią, nawet jeśli jedziesz do pracy zatłoczonym tramwajem. To tylko przykład. Równie dobrze, możesz zaszyć się w wynajętym domku na obrzeżach miasta i przeżywać to muzyczne wydarzenie w słuchawkach na uszach. Wszystko dzięki aplikacji Spotify.