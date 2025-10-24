Badacze bezpieczeństwa z SquareX postanowili dokładniej przyjrzeć się temu typowi przeglądarek. Udało im się przy tym opracować zupełnie nowy wektor ataku. Przeglądarki AI tak naprawdę u swoich podstaw nie są czymś zupełnie nowym, a opierają się na starszych silnikach przeglądania, w których po prostu zaszyto funkcje AI. Weźmy takiego ChatGPT Atlas: w środku znajduje się dobrze wszystkim znany silnik Chromium.

Ataki na przeglądarki AI

I tu pojawia się coś, w czym przeciętny użytkownik widzi zaletę, a specjalista od bezpieczeństwa zagrożenie: rozszerzenia. Otóż SquareX było w stanie stworzyć rozszerzenie, które udawało pasek boczny AI i było wywoływane zamiast niego. Odpowiadało ono na wszelkie pytania użytkownika w ten sam sposób, jak oryginalny model językowy, jednak kiedy ten prosił o podanie jakiejś strony, to przekierowywało ono do niebezpiecznych serwisów, ukrywając jednocześnie wszelkie monity bezpieczeństwa.

To trochę tak, jakbyśmy weszli na sfałszowaną stronę Google i klikali w linki, które zaprezentuje nam taka wyszukiwarka, a po wejściu w nie wierzyli we wszystko, co zobaczymy na danej stronie. Cały atak opiera się tu na zaufaniu użytkowników w prawdziwość treści podawanych przez AI. Badacze bezpieczeństwa podają tu dwie drogi: po pierwsze, ograniczmy rozszerzenia tylko do tych najbardziej zaufanych, albo najlepiej w ogóle z nich nie korzystajmy.