Aplikacje

Paywall na stronie? Przeglądarki AI go omijają i to poważny problem

Paywall to strategia wielu serwisów na uzyskanie niezależności i braku reklam na stronie. Zasada jest prosta: płacimy zaufanemu wydawcy, a ten zapewnia nam treści oczekiwanej przez nas jakości.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:10
Mechanizm ten jednak może wkrótce upaść z powodu mechanizmów pozwalających uniknąć paywalla, które odkryto w przeglądarkach AI takich jak ChatGPT Atlas, przeglądarka Comet firmy Perplexity. Dobra wiadomość jest taka, że nie wyświetlają one tych stron standardowo. Jednak jeśli poprosimy je o wydrukowanie ich zawartości, to paywall zostaje pominięty. Tak przynajmniej twierdzi Columbia Journalism Review, które zbadało obie przeglądarki pod tym względem. 

Przeglądarki AI omijają paywall

Część osób może uznać to za wynik pozytywny: w końcu nie muszą płacić za płatne treści. Jednak z perspektywy wydawców, którzy przyjęli subskrypcyjny model finansowania, oznacza to zmniejszenie dochodu. Tym samym mogą oni być zmuszeni do zrezygnowania z niezależności i szukać innych źródeł finansowania.

Jest to szczególnie niebezpieczne zjawisko w przypadku serwisów publikujących prace naukowe, oraz tych poświęconych specjalistycznej wiedzy. W takim wypadku ich wiarygodność może znacznie spaść, a to właśnie ona świadczy o ich wartości. 

Źródła tekstu: Columbia Journalism Review