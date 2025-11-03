Paywall na stronie? Przeglądarki AI go omijają i to poważny problem

Mechanizm ten jednak może wkrótce upaść z powodu mechanizmów pozwalających uniknąć paywalla, które odkryto w przeglądarkach AI takich jak ChatGPT Atlas, przeglądarka Comet firmy Perplexity. Dobra wiadomość jest taka, że nie wyświetlają one tych stron standardowo. Jednak jeśli poprosimy je o wydrukowanie ich zawartości, to paywall zostaje pominięty. Tak przynajmniej twierdzi Columbia Journalism Review, które zbadało obie przeglądarki pod tym względem.

Przeglądarki AI omijają paywall

Część osób może uznać to za wynik pozytywny: w końcu nie muszą płacić za płatne treści. Jednak z perspektywy wydawców, którzy przyjęli subskrypcyjny model finansowania, oznacza to zmniejszenie dochodu. Tym samym mogą oni być zmuszeni do zrezygnowania z niezależności i szukać innych źródeł finansowania.