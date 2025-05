Opera Neon rozumie intencje użytkowników. To nowa przeglądarka

Firma przekonuje, że Opera Neon na nowo definiuje rolę przeglądarek w nowej generacji sieci . Opera Neon, będąca wynikiem wieloletnich prac i badań, to przeglądarka, która rozumie intencje użytkowników , wykonuje za nich zadania oraz realizuje ich pomysły . Opera Neon wprowadza nowe możliwości oparte na sztucznej inteligencji, które wykraczają poza tradycyjne przeglądanie sieci.

Użytkownicy Opery Neon mogą czatować z natywnym , w pełni zintegrowanym z przeglądarką agentem AI , który umożliwia przeszukiwanie sieci, uzyskiwanie wiarygodnych odpowiedzi i informacji kontekstowych dotyczących odwiedzanej witryny – to podstawowe funkcje, których użytkownicy oczekują od AI w przeglądarce.

Opera Neon umożliwia wypróbowanie także zupełnej nowości w świecie przeglądarek – kompletnego silnika AI będącego w stanie rozumieć i interpretować to, co użytkownicy chcą stworzyć, oraz tworzenia tego dla nich. W tym przypadku Neon wykorzystuje agentów AI, którzy działają poza przeglądarką – w wirtualnej maszynie hostowanej w chmurze – i mogą kontynuować pracę nad projektem nawet po przejściu w tryb offline. Użytkownicy Opery Neon mogą na przykład poprosić przeglądarkę o stworzenie gry, raportu, fragmentu kodu lub nawet strony internetowej – Neon przeanalizuje, zaprojektuje i stworzy to, czego potrzebują. Opera Neon może nawet zostać poproszona o pracę nad wieloma projektami w jednocześnie – umożliwiając tym samym prawdziwy multitasking bezpośrednio w przeglądarce.