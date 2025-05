Spotify udoskonala kluczową funkcję. Chce zostać królem tej kategorii

Od czasu, kiedy Spotify, wzbogacił swoją ofertę o podcasty, stał się jedną z najlepszych aplikacji do słuchania ich w podróży lub podczas spacerów. Ale nie miejmy złudzeń, nadal nie jest to aplikacja dedykowana wyłącznie podcastom, na pierwszym miejscu stoi tam w dalszym ciągu muzyka. Ale nie można nie zauważyć, że Spotify bardzo się stara, żeby i w przypadku podcastów być coraz lepszym.

Spotify wprowadził właśnie kilka aktualizacji dla podcastów. Niewielkie i ledwie zauważalne, ale wszystkie razem podnoszą komfort ich słuchania. Warte zauważenia są szczególnie dwie. Najważniejszą z nich jest rekomendacja podcastów widoczna bezpośrednio na stronie głównej Spotify. Oznacza to, że teraz to strona główna będzie sugerować podcasty, na podobnej zasadzie co utwory muzyczne. Może wyświetlać podcasty słuchane ostatnio lub rekomendować nowe na podstawie upodobań.