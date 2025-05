Zdjęcia Google mają 10 lat i 1,5 mld użytkowników miesięcznie

Imponujący kamień milowy, czyli Zdjęcia Google w liczbach

Kluczowe nowości na 10-lecie

Dwie najważniejsze nowości to przeprojektowany edytor zdjęć oraz udostępnianie albumów przez kody QR.

Google wprowadził nowy interfejs edytora, który centralizuje wszystkie narzędzia edycyjne. Co więcej, wykorzystuje on sztuczną inteligencję do oferowania szybkich kombinacji efektów lub spersonalizowanych sugestii, gdy użytkownicy zaznaczą konkretne fragmenty obrazu. Funkcje takie jak Reimagine (Przeobrażenie) i Auto Frame (Automatyczne Kadrowanie), które po raz pierwszy pojawiły się w Edytorze Magic na smartfonach Pixel 9, zostaną udostępnione na wielu urządzeniach z systemem Android 8 i nowszym. Dostępność będzie jednak zależeć od konkretnego urządzenia, regionu oraz typu konta.