Dwie kontrowersyjne osobowości świata technologii ogłosiły partnerstwo

Oznacza to współpracę dwóch z najbardziej kontrowersyjnych osobowości świata technologii.

Właścicielem Telegrama jest Pavel Durov. W sierpniu 2024 roku był on aresztowany we Francji. Telegram od dawna oskarżany jest na zbyt pobłażliwe traktowanie wiadomości dotyczących przestępstw, oszustw czy pornografii dziecięcej. Sam Durov broni się jednak przed tymi oskarżeniami, twierdząc, że aplikacja jest w pełni bezpieczna, między innymi dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii.

Durov zdradził, że umowa o współpracy z xAI została podpisana na minimum rok. W ramach współpracy Telegram zarobi 300 milionów dolarów oraz dodatkowo dostanie udziały w xAI. Dodatkowe przychody może wygenerować także z podziału zysków ze sprzedaży subskrypcji do Groka przez swoją aplikację. W zamian za to Grok zostanie szeroko wprowadzony do aplikacji Telegrama i udostępniony milionom użytkowników na całym świecie.