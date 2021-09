Opera trafiła do Microsoft Store

Microsoft zniósł w Microsoft Store dla Windowsa 11 ograniczenia dotyczące pobierania przeglądarek. Dla Opery stanowi to zdobycie bardzo ważnego kanału dystrybucji, a zarazem możliwość bezpośredniego dotarcia do milionów użytkowników systemu Windows.

Opera jest już dostępna w sklepie Microsoft Store. Oznacza to, że użytkownicy systemu Windows uzyskają dostęp i większy wybór w kwestii przeglądarek internetowych. To również łatwiejszy dostęp do świetnego zestawu funkcji norweskiej firmy, w tym bezpłatnego i nieograniczonego wbudowanego VPN-a, funkcji blokowania reklam, a także zintegrowanych komunikatorów i aplikacji społecznościowych na pasku bocznym. Użytkownicy systemu Windows zyskują w ten sposób alternatywę bez dodatkowej konieczności wyszukiwania i pobierania aplikacji z sieci.

Dla Opery wejście do Microsoft Store stanowi zdobycie bardzo ważnego kanału dystrybucji, a także możliwość bezpośredniego dotarcia do milionów użytkowników systemu Windows.

Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym użytkownikom za wsparcie oraz prośby o udostępnienie Opery w Microsoft Store. Otwarcie sklepu z aplikacjami Windowsa na inne przeglądarki to krok we właściwym kierunku, dzięki któremu użytkownicy zyskują wolność wyboru.

– powiedział Damian Trelka, Head of Opera Desktop Browser

