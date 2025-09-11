Aplikacje

Przeglądarka przejmie kontrolę nad twoim domem. Dosłownie

Opera GX dostała właśnie funkcję, która zamienia przeglądarkę w... element inteligentnego domu. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:57
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Przeglądarka przejmie kontrolę nad twoim domem. Dosłownie

Dzięki nowemu trybowi Smart Home można zsynchronizować działanie przeglądarki z urządzeniami takimi jak czujniki, oświetlenie czy rolety, a także odwrotnie – to, co dzieje się na komputerze, może wpływać na pracę domowych urządzeń.

Dalsza część tekstu pod wideo

Integracja bazuje na otwartym protokole MQTT i współpracuje z popularnymi platformami jak Home Assistant, Homebridge czy Node-RED. Dzięki temu przeglądarka rozpoznawana jest w systemie smart home jak kolejne urządzenie. Rozwiązanie stworzono tak, aby było proste w obsłudze i nie wymagało od użytkownika specjalistycznej wiedzy technicznej.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop LENOVO LOQ 15ARP9 15.6" IPS 144Hz R5-7235HS 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX3050 Windows 11 Home
Laptop LENOVO LOQ 15ARP9 15.6" IPS 144Hz R5-7235HS 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX3050 Windows 11 Home
0 zł
3099 zł - najniższa cena
Kup teraz 3099 zł
Laptop APPLE MacBook Air 2025 15.3" Retina M4 16GB RAM 512GB SSD macOS Błękitny
Laptop APPLE MacBook Air 2025 15.3" Retina M4 16GB RAM 512GB SSD macOS Błękitny
0 zł
6851.8 zł - najniższa cena
Kup teraz 6851.8 zł
Laptop APPLE MacBook Pro 2024 14" Retina M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD macOS Srebrny
Laptop APPLE MacBook Pro 2024 14" Retina M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD macOS Srebrny
0 zł
10499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 10499.99 zł
Advertisement

Dzięki integracji Opery GX z inteligentnym domem oferujemy użytkownikom nie tylko narzędzie do sterowania, ale prawdziwe centrum zarządzania, które dostosowuje się do ich potrzeb. Możliwości, szczególnie w połączeniu z naszym podejściem open-source, są tak nieograniczone, jak kreatywność naszych użytkowników.

– wyjaśnia Maciej Kocemba, Product Director Opera GX.

Opera GX Smart Home działa dwustronnie – przeglądarka może sterować urządzeniami, a urządzenia mogą wpływać na jej zachowanie. Twórcy nowego rozwiązania podają takie przykłady użycia:

  • automatyczne włączenie przycisku „Panic Button” po wykryciu otwarcia drzwi w pokoju,
  • synchronizacja kolorów inteligentnych żarówek i LED-ów z motywem przeglądarki,
  • przygotowanie pokoju do seansu filmowego – światła przygasają, muzyka się wyłącza, rolety się zasuwają,
  • kontrola ładowania laptopa przez smart gniazdka,
  • tworzenie własnych automatyzacji, np. czerwone światło w pokoju, gdy w przeglądarce otwarta jest zbyt duża liczba kart.

Nowa funkcja znajduje się w ustawieniach Early Bird w Operze GX. Trzeba tam aktywować obsługę MQTT, podać adres brokera MQTT, port i ewentualne dane logowania. Później wystarczy doinstalować rozszerzenie GX Smart Home. W przypadku Home Assistant przeglądarka powinna zostać rozpoznana automatycznie, a każdy komputer z Operą GX będzie traktowany jak osobne urządzenie w sieci.

Przeglądarka przejmie kontrolę nad twoim domem. Dosłownie

Szczegółowy przewodnik instalacji dostępny jest na GitHubie, a samą Operę GX można pobrać ze strony opera.com/gx.

Image
telepolis
smart home opera gx MQTT Home Assistant Node-RED Homebridge
Zródła zdjęć: Opera GX
Źródła tekstu: Opera GX